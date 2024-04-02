سهرة فنية لأولى العروض المسرحية "بنت السيرك" على مسرح قصر ثقافة العريش

عقد بمسرح قصر ثقافة العريش مساء اليوم اولى العروض المسرحية لموسم ٢٠٢٣/٢٠٢٤ "بنت السيرك" وذلك ضمن الفعاليات الفنية والثقافية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المنعقدة باقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى.

المسرحية جاءت من إخراج آمال محمود والمؤلف الكاتب أحمد زحام وأبطال العرض حسن عبد العزيز وفارس عمارة وهايدى كمال وريتال أسعد ورنسي محمد وريتال محمد وكنزى محمد وحبيبه عباس وآدم مجدى ومحمد كمال وريان محمد وآسر أحمد وحور محمد وحبيبة محمد وندى محمد، فرح أحمد ومريم أحمد وريماس محمد وروفيدة محمد ولين عمر وسلين عمر ومريم حسين.

كما نظم بيت ثقافة قاطية ببئر العبد اليوم محاضرة ثقافية بعنوان رمضان لك أم عليك" حاضرها محميد سويلم تحدث عن فضل صيام رمضان شهر الخيرات والبركات لأن الله سبحانه وتعالى اختصه بالصوم دون عن باقي الشهور ولأن الأجر فيه مضاعف وفيه ليلة هى أعظم الليالي ليلة القدر وهو شهر العتق من النار كما أوضح حكمة الله سبحانه وتعالى من فرض الصوم على عباده هى تطهير النفوس وتهذيبها وإبعادها عن الشهوات والموبقات وتعلم الصبر والجلد والجود والكرم أعدها عبدالعزيز أبو جرير وبمتابعة احمد عبدالصاحى مدير البيت.

كما عقدت بمكتبة الكرامة بالعريش اليوم محاضره ثقافية بعنوان أخطاؤنا في رمضان حاضرها هجرس سالم تحدث عن الصيام وفوائده الصحية لجسم الانسان وعن التصرفات الخاطئة المقصودة والغير مقصودة التى تؤدى بطلان الصيام اعدها سلامه احمد بمتابعة احمد ابوالسعود مديرالمكتبة كما عقدت بمكتبة العبور بالعريش صباح امسيه شعريه القى بها الطفل علاء محمد عدة قصائد شعرية متنوعة فى حب الوطن وفى حب الام اعدها هبه محمود بمتابعة احمد حلاوة مدير المكتبة.

كما عقدت بمكتبة الشهداء بالعريش ورشة فنية في الرسم بعنوان فانوس رمضان لتنمية مواهب الرواد وإكسابهم خبرات جديده بتوجيه من مسئولى النشاط بالموقع، بمتابعة شيماء بخيت مدير المكتبة وذلك ضمن فعاليات الاحتفال بليالي رمضان الثقافية والفنية تحت رعاية الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة التى تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني المنعقدة باقليم القناة وسيناء برئاسة أمل عبدالله من خلال فرع ثقافة شمال سيناء برئاسة أشرف المشرحانى.