التحقيقات في واقعة إلقاء سيدة لطفلها من الطابق الخامس بالجيزة: مضطربة نفسيًا

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب الجيزة في الحادث المأساوي الذي ألم بطفل رضيع بعد أن قامت والدته بإنهاء حياته عبر رميه من الطابق الخامس، بمنطقة اللبيني هرم في محافظة الجيزة، أن الأم المتهمة مضطربة نفسيًا وكانت بجوار طفلها بعدما أسقطته واعترفت بذلك بدون أي اندهاش.



وباستدعاء زوجها ووالد الطفل لسماع أقواله أوضح: أن زوجته تعاني من اضطرابات نفسية وأنها قامت برمي طفلهما من الطابق الخامس قبل أن تجلس بجواره.

صرحت النيابة بدفن جثمان الطفل بعد اتخاذ كافة الاجراءات القانونية اللازمة.

كما حولت السيدة المتهمة إلي مستشفي الامراض العقلية والنفسية لتوقيع الكشف الطبي عليها واعداد تقرير عن مدي سلامة قولها العقلية والنفسية وادراكها وقت وقوع الحادث وإفادة النيابة بكافة تفاصيل حالتها.

كان قد تلقى الرائد أحمد عصام، رئيس مباحث قسم شرطة الأهرام بمديرية أمن الجيزة، إشارة حول سقوط طفل رضيع من علو، حيث تم العثور على جثته وبجواره والدته التي كانت تظهر عليها علامات اضطراب نفسي.



تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة وضبط المتهمة واقتيادها إلى ديوان القسم، فيما تولت النيابة العامة التحقيقات لكشف ملابسات الحادثة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.