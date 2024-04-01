إبادة غزة.. متحدث اليونيسف لـ"البوابة نيوز": أطفال غزة يعيشون أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.. رفح تكتظ بالنازحين قسرًا.. وكل 850 شخصًا يستخدمون مرحاضًا واحدًا.. ومكان واحد لاستحمام كل 6600 شخص

يُواصل الاحتلال الإسرائيلي شن حرب الإبادة الجماعية على غزة للشهر السادس على التوالي منذ طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023؛ مخلفًا ما يزيد علي 32 ألف شهيدٍ وأكثر من 75 ألف مٌصاب؛ مُنتهكًا كل الأعراف الإنسانية والدولية والقانونية لوقف العدوان وإيصال المساعدات الإنسانية الملحة والضرورية؛ في ظل تزايد حدة الدمار والمجاعة التي طال لهيبها ما يزيد على 2 مليون مواطن أعزل مُحولًا القطاع للأطلالٍ هُدمت عمدًا فوق رؤوس قاطنيها وتكسوها دماء الآلاف من الأبراء.

فعلى مدار الـ 6 أشهر من هولوكوست غزة؛ الذي يُشن بالقصف والقنص برًا وبحرًا وجوًا آناء الليل وأطراف النهار؛ يدفع ملايين المدنيين العُزل فاتورة عدوان الاحتلال الذي يأبى أن يمنح الحد الأدنى من الحياة الإنسانية للصغار والنساء والمدنيين العزل؛ مُصرًا تعميق إجرام الإبادة الوحشية حتى بلغت حصيلة قتل النساء يومًا نحو 37 أمًا يُقتلن كل 24 ساعة حسب إحصائية للهلال الأحمر الفلسطيني؛ فما أكد المتحدث باسم اليونيسف عمار عمار في حديثه مع "البوابة نيوز" أن الاحتلال قتل أكثر 13500 طفل في القصف المتواصل على غزة منذ السابع من أكتوبر وحتى الآن.. وإلى نص الحوار:

المتحدث باسم اليونيسف عمار عمار في حديثه مع "البوابة نيوز"

بعد 6 أشهر من العدوان على غزة.. هل يمكن إطلاعنا على آخر تداعيات العدوان على الأطفال والنساء؟

بكل صراحة ووضح؛ الأطفال في قطاع غزة يعيشون في إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية التي شهدها العالم خلال العقود الماضية وكابوس لا ينتهي من القتل والجرح المستمرين ليل نهار، وحسب آخر التقارير الواردة إلينا؛ فإن أكثر من 13500 طفل قتلوا حتى الآن في قطاع غزة؛ إضافة إلى الآلاف من الجرحى؛ ونتج عن القصف المُتواصل النزوح القسري لما يزيد 1.7 مليون شخص من منازلهم نصفهم من الأطفال الذين يعيشون في ظروف غير إنسانية؛ فهؤلاء النازحون يعيشون في مراكز الإيواء (وهي مدارس تحولت لملاجئ ومراكز إيواء) ويعيشون في ظروف مُكتظة وصعبة جدًا بسبب العدد الهائل من الأشخاص التي يعيشون بها؛ وهم أيضًا يتشاركون الخدمات الأساسية الشحيحة والقليلة جدًا؛ من استخدام المرافق الصحية أو أماكن الاستحمام؛ وانعدام خدمات الصرف الصحي والمياه الصالحة للشرب بشكل كاف.

رفح تكتظ بكم هائل من النازحين قسرًا.. وكل 850 شخصًا يستخدمون مرحاضًا واحدًا.. ومكان واحد لاستحمام كل 6600 شخص

هل يمكن أن تُحدثنا بوضوح أكثر عن الأوضاع الإنسانية لهؤلاء الملايين من النازحين قسرًا؟

إذا نظرنا على سبيل المثال إلى رفح؛ والتي يعيش بها الآن ما يزيد علي 1.2 مليون شخص؛ منهم ما يقرب من 900 ألف شخص من النازحين؛ فحسب المعايير العالمية لحالات الطوارئ الإنسانية فإنه يجب أن يكون هناك عشرون شخصًا كحد أقصى يستخدمون مرحاضًا واحدا؛ لكن في رفح بسبب الاكتظاظ الهائل للنازحين يوجد مرحاض واحد فقط لكل 850 شخصًا تقريبا؛ أما بالنسبة لمرافق الاستحمام فهي أربعة أضعاف هذا الرقم؛ أي مكان استحمام واحد لكل 6600 شخص وهذا تجاهل فظيع للاحتياجات الإنسانية الأساسية والضرورية جدًا.

لا مياه صالحة للشرب.. وحصول الفرد على لتر مياه كل 24 ساعة بـ “أعجوبة”

وماذا عن توفر الحد الأدنى من مياه الشرب والخدمات الصحية والاحتياجات الأساسية؟

تشير المعايير العالمية إلى أن خلال أوقات الأزمات فإن كل شخص يحتاج إلى 15 لترًا من المياه يوميًا؛ و3 لترات من المياه يومًا كحد أدنى للبقاء على قيد الحياة؛ ولكن في غزة يعتمدون على أقل من 3 لترات من المياه في اليوم الواحد؛ حتى في بعض الأماكن أقل من لتر واحد على مدار اليوم الكامل من المياه الصالحة للشرب.

أما التبعات الصحة النفسية؛ فإن القصف المتواصل على قطاع غزة أثر بشكل عميق وكبير على الأطفال من الناحية النفسية والاجتماعية؛ فالأطفال يعيشون في حالة رعب؛ ويُعانون من أعراض شديدة للصدمة؛ بما في ذلك الانفصال النفسي والقلق والخوف والكوابيس؛ واضطرابات النوم والذكريات وعدم القدرة على التحدث بالإضافة إلى ميول الانعزال.

فقبل السابع من أكتوبر كانت تقديرات الأمم المتحدة الرسمية تُشير إلى أن حوالي 50% من السكان من أطفال قطاع غزة بحاجة لدعم الصحة النفسية والاجتماعية؛ ولكن الآن مع المستوى الهائل من الدمار والظروف غير الإنسانية والنزوح التي يعيشها أطفال غزة خلقت واقعًا جديدًا مُروعًا فكل أطفال قطاع غزة بحاجة لنوع من الدعم النفسي والاجتماعي.

الاطفال في غزة

هل يتمكن الأطفال في غزة من الحصول على الحد الأدنى من الأغذية خلال شهر رمضان؟

إذا تحدثنا عن شُح الأغذية في غزة والحوجة الإنسانية والجوع، فحدث ولا حرج؛ فالوضع الغذائي في غزة حرج جدًا جدًا ويضع حياة مئات الآلاف من الأشخاص والأطفال خاصة في خطر مباشر؛ فقد رأينا خلال الأسابيع القليلة الماضية وفاة 23 طفلًا بسبب الجوع وسوء التغذية والجفاف "حسب التقارير الواردة"، وهذا ناتج العديد من العوامل فيما يتعلق بعدم السماح بدخول المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل كبير وبشكل متواصل وبشكل آمن.

فوصول المساعدات مُقتصرة على معبرين فقط؛ وهو غير كاف ويجب فتح جميع المعابر البرية مع قطاع غزة لضمان وصول المساعدات بشكل كبير جدا للاستجابة للاحتياجات الإنسانية الهائلة الموجودة في قطاع غزة؛ ولكن مع استمرار دخول المساعدات عبر معبرين فقط وكمية المساعدات التي تدخل فإنها غير كافية لتلبية الاحتياجات الأساسية للسكان وخاصة فيما يتعلق بمجال الغذاء.

اليوم الوضع الغذائي والإنساني في غزة كارثي.. وطفل من بين كل ثلاثة دون العامين يُعاني من سوء التغذية الحاد

استنادًا إلى التقارير التي تصلكم.. ما هو حجم أزمة الغذاء والمجاعة في غزة بعد 6 أشهر من الحرب؟

حسب تقرير التصنيف المٌتكامل لمراحل الأمن الغذائي والصادر خلال الأيام الماضية فإن المجاعة وشيكة في شمال القطاع؛ خاصة وأن غزة تمتلك الآن أكبر نسبة من السكان عن أي مكان آخر حول العالم للذين يقعون في التصنيف الأكثر خطورة منذ أن بدأت الهيئة تقديم تقاريرها في عام 2004 أي قبل هذه الحرب كان هزال الأطفال في قطاع غزة نادر؛ حيث أشارت التقارير إلى أن أقل من 1% من الأطفال دون سن الخامسة يُعانون من سوء التغذية الحاد؛ ولكن اليوم الوضع كارثي إذ يُعاني واحد من بين كل ثلاثة أطفال دون سن السنتين من سوء التغذية الحاد.

انهيار أم على فقد ذويها



وإذا لم يتغير وضع العمليات على الأرض فيما يتعلق بالسماح بوصول المساعدات الغذائية بشكل أكبر لداخل قطاع غزة وبشكل أكبر لشمال القطاع والذي هو بالطبع يُعاني بشكل واضح وأكبر ويحتاج إلى كميات هائلة من الغذاء والعلاجات التغذوية بشكل عاجل لأنهم كانوا مقطوعين عن المساعدات الإنسانية القليلة التي كانت تصل إلى شمال قطاع غزة مُقارنة بما كان يصل إلى جنوب القطاع واللي هو أيضا قليل مُقارنة باحتياجات السكان.

فيجب أن تكثف الجهود لتقديم تلك المساعدات ويجب أن يتم تسهيلها ولا تتعرض للعرقلة ورفع جميع القيود المفروضة على وصول المساعدات بشكل آمن وسريع عبر جميع المعابر وإيصالها لجميع المناطق داخل قطاع غزة.

الأزمة الغذائية كارثية.. والاحتياجات الإنسانية تتزايد والوضاع من سيء إلى أسوأ

هل ترى أن إسقاط المساعدات جوًا على غزة ساهم في تقليل حدة الأزمة الإنسانية؟

نحن في اليونيسيف ممتنون جدًا لاسقاطات المساعدات جوًا، ونقدر أي شيء يمكن أن يزيد من وارد المساعدة ووصولها لغزة؛ سواء كان ذلك عبر الوصول البحري أو الاسقاطات الجوية؛ لكن لا شك أن الوصول عبر الطرق هو الأكثر كفاءة لإيصال المساعدات بشكل كبير وضمان عدالة التوزيع لجميع الأشخاص والأسر؛ في ظل عدم قدرة عدد كبير من السكان للوصول إلى المساعدات التي يتم إسقاطها.

وفي ظل هذه المرحلة الحرجة فإن جهود إيصال المساعدات عبر البحر أو الجو هو جهد كبير مُقدر ويُخفف بشكل قليل من التداعيات الإنسانية الهائلة؛ ولكن ويجب أن يكون التركيز على ضمان وصول المساعدات عبر المعابر البرية حتى يتم إغمار غزة بالغذاء وهذا يكون أفضل حل للجميع؛ ونؤكد أنه لا يوجد سبب لعدم إدخال المساعات والتي تتزايد الحوجة إليها يومًا بعد يوم في ظل العدوان المتواصل لنحو 180 يومًا.

حوجة الأطفال في غزة على الطعام

المجاعة وشيكة في الشمال.. وغزة أعلى نسبة للسكان تحت تصنيف الأكثر خطورة

ماذا عن تعمد الاحتلال إعاقة عمل اليونيسيف وبعض المنظمات الأممية في غزة؟

في الفترة ما بين 1 إلى 22 مارس تم رفض أربع بعثات للمساعدات الإنسانية الأربعين المُوجهة إلى شمال غزة؛ وحسب تصريح منظمة الأونروا فإن المنظمة ممنوعة الآن من إيصال الغذاء والمساعدات إلى الشمال؛ مع العلم أن 50% من الغذاء المتجه للشمال تقوم الأونروا بتوصيلها؛ فبالتالي كل هذه العوامل ستؤدي إلى زيادة الاحتياجات الإنسانية التي هي هائلة بل وضع الغذاء سيكون أسوأ بمراحل مما هو عليه الآن.

اليوم الوضع الغذائي والإنساني في غزة كارثي.. وطفل من بين كل ثلاثة دون العامين يُعاني من سوء التغذية الحاد

هل تراجعت جهود اليونيسيف خلال الأشهر الـ 6 من العدوان على غزة.. وماذا تقدم الآن؟

تواصل اليونسيف جهودها والمتركزة على دعم الأطفال والنساء في زمن الحرب وخاصة مع الواقع الحالي؛ ونحن متواجدون في قطاع غزة من قبل أحداث الـ 7 من أكتوبر وما زلنا مٌوجودين ولدينا فرقنا التي تعمل على الأرض بشكل مُتواصل في ظروف صعبة بل أشبه بالمستحيلة؛ من حيث القصف المتواصل والظروف الأمنية الخطرة؛ فموظفينا يعيشون كما يعيش جميع أهالي غزة في نفس الظروف الصعبة جدًا؛ ورغم كل التهديدات ما زلنا مُلتزمين وفرقنا مازالت ملتزمة بالعمل على الرغم من كل هذه الظروف بالعمل المساعدة وإنقاذ حياة السكان وخاصة الأطفال والنساء.

دمار غزة

نعمل بشكل أساسي من حيث توفير مياه صالحة للشرب وتوصيل النقد المُعتدد حيث وصلنا لأكثر من نصف مليون شخص؛ وهذا النقد المتعدد يسمح للعوائل بتلبية بعض احتياجاتها الأساسية من بعض الأسواق التي لا تزال موجودة؛ بالإضافة إلى ذلك نوفر بعض الملابس الشتوية للأطفال وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية للمستشفيات توفير الأدوية العلاجية والمغذيات الدقيقة للأطفال المصابين بسوء التغذية بالإضافة إلى خدمات الصرف الصحي في بعض الملاجيء وبناء المراحيض للسكان خاصة وأن أكثر من 850 شخصا يستخدمون حماما واحدا في رفح؛ وهو الأمر الذي يؤدي إلى انتشار الأمراض مع انعدام وجود المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي.

كما نعمل على توفير مواد النظافة الشخصية والمواد الخاصة بالنساء؛ إلى جنب خدمات الحماية والبحث عن الأطفال المنفصلين والمفقودين عن عوائلهم وتقديم الحماية اللازمة لهم بالعمل مع الشركاء والعمل على إعادتهم لأسرهم ولم شملهم.

كل الجهود المقدمة غير كافية أمام الكم الهائل من الاحتياجات.. وفتح المعابر وإدخال المساعدات المتنفس الوحيد للحد من الأزمة الإنسانية

هل ترى أن جهود اليونيسيف خلال الأشهر الـ 6 من العدوان على غزة كافية؟

كل هذه النشاطات والجهود التي تقوم بها اليونيسيف على أرض الواقع في غزة؛ تحافظ فقط على الحد الأدنى المطلوب للحياة؛ ولكن غير كافية أبدًا حتى مع جهود المنظمات الدولية الأخرى فكل هذه الجهود للحفاظ على الحد الأدنى من الحياة؛ ويمكن زيادة كل هذه الخدمات والمساعدات برفع وإنقاذ المزيد من حياة الأطفال والأشخاص المتضررين من خلال رفع القيود المفروضة على وصول المساعدات بشكل أسرع وأكبر إلى قطاع غزة؛ وبالتالي كل هذه الجهود ستُساهم في تخفيف الأزمة ولكنها في النهاية غير كافية بسبب الاحتياجات الإنسانية الهائلة.

دمار غزة

صحيح أن بعض المنظمات لديها القدرة على الوصول وزيادة المساعدات وزيادة تقديم الخدمات لإنقاذ حياة الأطفال وعوائلهم المتأثرين بالحرب؛ ولكن إذا بقى الوضع سيئا كما هو عليه فإن عدد الوفيات بين الأطفال سيشهد انفجارا خلال الأسابيع والأيام القادمة خاصة إذا لم يتغير الوضع وظل كما هو عليه في قطاع غزة من حيث بيئة العمل الإنساني وإعاقة عمل المنظمات الدولية وخاصة في شمال قطاع غزة؛ خاصة وأن بوادر الكارثة رأيناها خلال الأيام الماضية بعد وفاة الأطفال؛ والتي يُمكن تفاديها فعلًا إذا ما تم فتح جميع المعابر للوصول إلى جميع المناطق داخل قطاع غزة بشكل آمن وسريع.