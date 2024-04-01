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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

جامعة بورسعيد تنعى 3 طلاب صدمتهم سيارة طائشة

صور الطلاب الثلاثة
صور الطلاب الثلاثة
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نعت جامعة بورسعيد، برئاسة الدكتور أيمن ابراهيم، مساء اليوم الاثنين، 3 طلاب بالمستوى الثالث شعبة علوم بكلية التربية، وذلك لوفاتهم اثر حادث سيارة طائشة أمام كلية العلوم.

 

جامعة بورسعيد تنعي 3 طلاب صدمتهم سيارة طائشة

 

وأعرب رئيس الجامعة، في بيان مقتضب له، عن خالص الحزن والأسى في وفاة أبناء الجامعة الذين راحوا ضحية الحادث الأليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان.

ولقيت سيدة و3 طلاب بكلية التربية جامعة بورسعيد، مصرعهم اليوم، اثر حادث اصطدام سيارة طائشة بهم وهم: رضا السيد البدوى 50 عامًا، وعمر شريف أحمد 22 عامًا، ومحمد خميس، ومحمد عبد الله الشامي، ووضعت الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة والتصريح بالدفن.

 

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