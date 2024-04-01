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الإثنين 01 أبريل 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

وفاة جميع مصابي حادث سيارة طائشة أمام كلية العلوم في بورسعيد

صور الطلاب الثلاثة
صور الطلاب الثلاثة ضحايا حادث السيارة الطائشة
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توفى، مساء اليوم الاثنين، جميع مصابي حادث سيارة طائشة صدمت 3 طلاب وسيدة أمام كلية العلوم في بورسعيد.

 

وفاة جميع مصابي حادث سيارة طائشة أمام كلية العلوم في بورسعيد

 

استقبلت مشرحة مستشفى الزهور، جثة: رضا السيد البدوى 50 عامًا، بينما استقبلت مشرحة مستشفى النصر جثة: عمر شريف أحمد 22 عامًا، كما استقبل مستشفى الزهور اثنين مصابين وهما: محمد خميس، ومحمد الشامي، قبل أن يلفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما، وذلك إثر حادث اصطدام سيارة طائشة بهم أمام كلية العلوم.

وضعت الجثث بالمشرحة تحت تصرف النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات اللازمة والتصريح بالدفن.

 

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