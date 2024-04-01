«جودة التعليم» و«قوى عاملة مصر» يناقشان تطوير أدوات تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات

تعقد الهيئة القومية لضمان جودة التعليم “نقاء”، الآن اجتماعا مع ممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ممثلة في مشروع قوى عاملة مصر، لمناقشة تطوير أدوات تطبيق الإطار الوطني للمؤهلات.

وجاء ذلك بحضور الدكتور علاء عشماوي رئيس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، ومحمد فوزي القائم بأعمال مشروع مدير قوى عاملة مصر.

ويكفل الإطار معادلة المؤهلات المصرية بالمؤهلات العالمية من خلال معايرته بإطار مركزي كاطار المؤهلات الأوروبية مما يتيح فرص الانتقال عبر الحدود للمتعلمين والعاملين على وجه سواء.

وسيتم فتح باب التقدم لإدراج المؤهلات المعتمدة في مصر من قبل الجهة المانحة للمؤهل وذلك من خلال المنصة الالكترونية الخاصة بالإطار الوطني للمؤهلات.