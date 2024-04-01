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الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة التعليمية

وزير التعليم العالي يعلن صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جامعية جديدة

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي
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أعلن الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، صدور عدة قرارات جمهورية بتعيين قيادات جديدة في الجامعات الحكومية.

وجاءت التعيينات على النحو التالى:

- الدكتورة رباب محمود أحمد الشريف، عميدًا لكلية الدراسات العليا للنانو تكنولوجي جامعة القاهرة.
- الدكتورة نفرتيتي حسن محمد، عميدًا لكلية التمريض جامعة الإسكندرية.
- الدكتور علي عبدربه حسين إسماعيل، عميدًا لكلية التربية جامعة المنصورة.
- الدكتور نصر عبدالوهاب محمد نصر الدين، عميدًا لكلية الطب البيطري جامعة الزقازيق.
- الدكتورة هبة أمين أحمد شاهين، عميدًا لكلية الإعلام جامعة عين شمس.
- الدكتور محمد بهي الدين سليمان، عميدًا لكلية الزراعة جامعة الإسكندرية.
- الدكتورأحمد حاتم سعيد عبدالمنعم، عميدًا لكلية التربية الفنية جامعة حلوان. 
- الدكتور أسامة أحمد السيد بدر، عميدًا لكلية الحقوق جامعة طنطا.

 

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