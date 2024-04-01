جامعة أسيوط تعلن فتح باب التقدم للحصول على منح مالية مقدمة من برنامج (لوريال – اليونسكو)

أعلنت جامعة أسيوط عن فتح باب التقدم؛ للحصول على (3) منح مالية مقدمة من برنامج (لوريال – اليونسكو) "من أجل المرأة في العلم" - برنامج مصر للباحثات الصاعدات- وهو برنامج منح دراسية؛ للباحثات المصريات المتميزات، في مجال العلوم لعام 2024.

أشار الدكتور جمال بدر نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ومدير مكتب العلاقات الدولية وشئون الجامعات العربية؛ أن برنامج "لوريال- اليونسكو" يستهدف؛ تكريم الباحثات المتميزات المصريات؛ في مجالات علوم الحياة، والمتضمنة؛ علم الأحياء، والكيمياء، والفيزياء الحيوية، وعلم الوراثة، وعلم وظائف الأعضاء، وعلوم الأعصاب، و التكنولوجيات الحيوية، وعلم البيئة، وعلم السلوك، بالإضافة إلى العلوم الفيزيائية، والمتضمنة؛ الفيزياء، والكيمياء، وهندسة النفط، والرياضيات، والعلوم الهندسية وعلوم المعلومات، وعلوم الأرض، والكون.

ويقدم البرنامج؛ منحتين، قيمة كل واحدة منها عشرة آلاف يورو (10000 € أو ما يعادلها بالعملة المحلية؛ لباحثتين، تعملان في مختبر بحوث، أو معهد، أو جامعة مصرية، ومنحة واحدة قيمتها ستة آلاف يورو (6000 € أو ما يعادلها بالعملة المحلية؛ لباحثة مصرية، تتابع دراستها للدكتوراه في مختبر بحوث، أو معهد، أو جامعة مصرية.