العثور على جثة مقيدة وبها آثار تعذيب داخل كمباوند شهير بأكتوبر

تجري الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة تحريات أمنية مكثفة لكشف ملابسات وتفاصيل واقعة العثور على جثة لشاب لا يحمل أوراقا تدل على هويته، يظهر عليها آثار التعذيب، مقيد القدمين بقطعة قماش، داخل كمباوند شهير بالمنطقة السياحية الشمالية بمدينة 6 أكتوبر.

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بالعثور على الجثة داخل الكمباوند المذكور، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث للتحقيق. بعد الفحص، تبين أن الجثة تعاني من آثار تعذيب وتم اكتشافها مقيدة القدمين بقطعة قماش وخلوها من أي أوراق تدل على هوية صاحبها.

تم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى، فيما تكثف الأجهزة الأمنية جهودها للكشف عن هوية الضحية وتفاصيل الواقعة، وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة، وقد تولت النيابة العامة التحقيق.