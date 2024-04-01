تأجيل محاكمة شيال وعامل متهمين بقتل مواطن في الجيزة

قررت محكمة جنايات الجيزة تأجيل محاكمة شيال وعامل متهمين بقتل مواطن بسبب خلافات بينهما إلى جلسة 4 من مايو المقبل، لحضور الطبيب الشرعي إلى مقر المحكمة.

كانت اتهمت النيابة العامة "مصطفى. م" (28 عامًا) و"سيد. م" بقتل "أحمد. م" عمداً

وذكر أمر الإحالة أن المتهمين بيتا النية وعقدا العزم على إزهاق روح المجني عليه.

بداية الواقعة حينما نشبت مشادة كلامية بين المتهمين والمجني عليه تطورت إلى مشاجرة.

ضرب المتهمان المجني عليه بسلاح أبيض وعصا خشبية، مما أدى إلى وفاته.

حاز المتهمان سلاحًا أبيض وعصا خشبية بدون مبرر.