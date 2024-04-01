مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة.. تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية وتوفير 10 آلاف فرص عمـل مباشـرة

وجه الرئيس السيسي، أمس الأحد، بتنفيذ مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، الذي يهدف لتوفير منتجات زراعية ذات جـودة عاليـة بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج.



وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي فى 21 مايو عام 2022 مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، الذي يقع على امتداد طريق محور روض الفرج - الضبعة الجديد، والذي يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض.



أهداف المشروع



ويستهدف مشروع مستقبل مصر سد الفجوة بين الإنتاج والاستيراد وتحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي من السلع الاستراتيجية، وتوفير حـوالي 10 آلاف فرص عمـل مباشـرة وأكثـر مـن 360 ألـف فرصـة عمـل غير مباشرة، ومن المتوقع زيادة فرص العمالة خلال المواسم القادمة.

موقع المشروع

يقع علـى امتداد طريـق مـحـور روض الفرج الضبعة الجديـد وهو الطريق الذي أنشئ ضمن المشروع القومي للطرق بطول ۱۲۰ كم وعمق 60: 70 كم ويبعد 30 دقيقة من مدينة السادس من أكتوبر كما تم تقسيم المشروع إلى عدد 60 طريقا طوليا و35 طريقا عرضيا مقسمة الى قطع متساوية كل قطعة 1000 فدان.

يعد موقع المشروع من أهم المزايا الإستراتيجية لتوافر الأيدي العاملة، بالإضافة إلى سهولة وصول مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات وكذلك سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وإلى موانئ التصدير البرية والجوية.

تكلفة المشروع

تبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع ٨ مليارات جنيه، والتي تشمل تمهيد الطرق الداخلية بإجمالي طول حوالي ٥٠٠ كم وعرض ١٠ أمتار وحفر آبار مياه جوفية ومحطتين للكهرباء بقدرة ٣٥٠ ميجا وات وشبكة كهرباء داخلية بطول ٢٠٠ كم يتم ربطها بشبكة كهرباء الدلتا الجديدة، ومخازن مستلزمات الإنتاج ومباني إدارية وسكنية.

الري بخزانات المياه الجوفية

يستفيد مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي من خزانات المياه الجوفية وهي 3 خزانات (الأيوسين – المايوسين المغرة) وهي امتداد لمنطقة وادى النطرون وذلك بحفر الآبار الجوفية مع الوضع في الاعتبار المسافة البينية بين الآبـار للحفاظ على الخزانات الجوفيـة وعـدم السحب الجـائر منها وتحقيق معايير التنمية المستدامة، وجار دخول مصدر مياه سطحي بمد ترعة مستقبل مصر بطول 41 كم لإمداد المشروع بطاقة 10 ملايين م3/يوم لزراعة حوالي 700 ألف فدان إضافية ويعد معالجة مياه الصرف الزراعي وإعادة تدويرها واستخدامها للـرى مـن أكبر التحديات في مشروع الدلتا الجديدة.

كما يتم إجراء تحاليل دورية لقياس ملوحة المياه لتحقيق الاستغلال الأمثل من المحاصيل الزراعية.

التوسعات الاقتصادية المكملة للمشروع

تم البدء في إنشاء منطقة صناعية على ثلاث مراحل طبقًا لأولويات التصنيع كالتالي:

المرحلة الأولى:

- تشتمل على (ثلاجات بطاطس – محطات فرز وتعبئة – صوامع تخزين الغلال – محطات غربلة وإنتاج تقاوي – معامل تحليل التربة وأمراض النباتات).

- الحالي منها (ثلاجات بطاطس بسعة ٨٠ ألف طن – محطات فرز وتعبئة – صوامع تخزين الغلال سعة ٢٠ ألف طن).

المرحلة الثانية:

- تشتمل على (أنفاق تجميد خضروات وفاكهة – مصنع سناكس – مصنع بصل وثوم مجفف – مصنع تعبئة وتغليف بقوليات – مصنع تعبئة وتكرير زيوت – مصنع أعلاف ماشية – مزرعة أغنام وماشية).

المرحلة الثالثة:

- تشتمل على (مصنع سكر – مصنع إنتاج زيوت – محطة فرز وتعبئة برتقال).

قام المشروع بزراعة عدد من المحاصيل العام الماضى منها: 40 ألف فدان من القمح، الذرة الصفراء 32 ألف فدان، الشعير12 ألف فدان، البطاطس 55 ألف فدان، بنجر السكر65 ألف فدان، السوداني 20 ألف فدان، فراولة 5 آلاف فدان، عباد الشمس 630 فدان، البطاطا 5 آلاف فدان، الفاصوليا البيضاء 10 آلاف فدان، البصل 18 ألف فدان، طماطم 13 ألف فدان، البسلة 4 آلاف فدان، الجزر 6 آلاف فدان، الخيار 4 آلاف فدان، فول الصويا ألف فدان.

كما تم زيادة المساحة المنزرعة من الموالح مـن 10 آلاف فـدان إلـى 17 ألف فـدان من البرتقال واليوسفى والليمون والجوافة والعنب والمانجو.

من ناحيته قال الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتوفير كافة الاحتياجات اللازمة لاستكمال مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، تستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الزراعية لمواجهة أية تحديات عالمية.

وأوضح أباظة، في تصريحات صحفية له، أن مستقبل مصر يعد نقلة نوعية وكبيرة فى القطاع الزراعى لما يسهم فيه بتقليل نسبة العجز بتقليل الاستيراد من السلع الأساسية وتلبية احتياجات المواطنين.

وأكد أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن مشروع مستقبل مصر يعد أكبر المشروعات الزراعية ويساهم في إنتاج كل المحاصيل التي تحتاجها مصر.

وأشار أباظة، إلى أن المشروع يعزز من نجاح الدولة فى مواجهة للتحديات العالمية الطارئة التي نتجت عن الأزمة الروسية الأوكرانية وارتفاع أسعار مستلزمات الزراعة.

ولفت أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إلى أن موقع مشروع مستقبل مصر الزراعي المتميز بالدلتا، يوفر العديد من فرص العمل للأيدي العاملة فيها، فضلا عن سهولة وتيسير نقل مستلزمات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات والبذور والمعدات والألات، إضافة إلى سهولة توصيل المنتجات النهائية إلى الأسواق الرئيسية وموانئ التصدير.

فيما قالت النائبة منال نصر عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إن متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة لمشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة، وتوجيهاته بتوفير الاحتياجات اللازمة لاستكمال مشروع مستقبل مصر، جاءت في وقتها لتعزز الأمن الغذائي، وتحقق وفرة في السلع والمحاصيل والمنتجات الزراعية فضلا عن جذب فرص استثمارية هائلة بالقطاع الزراعي.

وأوضحت، في بيان لها، أن مشروع مستقبل مصر بالدلتا الجديدة يستهدف توفير منتجات زراعية ذات جـودة عالية بأسعار مناسبة للمواطنين وتصدير الفائض للخارج وتحقيق الاكتفاء الذاتي لمصر من السلع الأساسية.



وأكدت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس السيسي، تخوض تنمية زراعية هائلة تناسب حجم سكانها ومتطلباتهم في الحاضر والمستقبل.

وأشارت النائبة منال نصر، إلى أن مصر في الأساس دولة زراعية ولذلك يمثل القطاع الزراعي أحد أهم الركائز الأساسية في اقتصاديات الدولة المصرية، وظهر ذلك من خلال انحياز الرئيس السيسي للفلاح المصري وتقديم كافة سبل الدعم له لدوره في حلقات الأمن الغذائي بما يؤمن المخزون الاستراتيجي للدولة.

ولفتت عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، إلى أن مشروع مستقبل مصر يعد قاطرة مصر الزراعية وباكورة مشروع الدلتا الجديدة لتحقيق الاكتفاء الذاتي وتصدير الفائض، حيث إن المساحة المستهدف استصلاحها مليون وخمسون ألف فدان من إجمالي ٢.٢ مليون فدان المساحة الإجمالية للدلتا الجديدة.