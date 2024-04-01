محمد التاجي لـ"البوابة نيوز": فرحت إني طلعت تريند وزعلت لما اتشمت على السوشيال ميديا

أعرب الفنان محمد التاجي عن سعادته على نجاح شخصية الرجل المتصابي التي قدمها من خلال مسلسل "العتاولة" هذا العام، والتي لاقت قبولاًَ كبيراً مع الجمهور والمتابعين، خاصةً وهي شخصية تختلف عن سابق المتعارف عليه من أدواره.

وأضاف الفنان محمد التاجي فى تصرحات خاصة لـ "البوابة نيوز" ما زلنا فى مرحلة التصوير، ولكن نبض الشارع يصل والسوشيال ميديا والتفاعل الكبير مع المسلسل أصبح ملموسا فى كل تفاصيله ومشاهد كثيرة وأحداث تفاعل معها الجمهور، والنجاح الذى حققه المسلسل إلى الآن لكل أبطال العمل هو تكليل لجهود كبيرة من الجميع.

وأكمل الفنان محمد التاجي حديثه "فرحت إني طلعت تريند، وده دليل نجاح لشغل الممثل على الشخصية، ومؤشر مهم أكيد ينقل نبض الجمهور للفنان، ولكن زعلت جداً من بعض الناس شتموني وسبوني بأمي على السوشيال ميديا بسبب الشخصية".

وأكمل الفنان محمد التاجي عن فريق العمل وأسرة المسلسل "عائلة بكل ما تحمل الكلمة من معاني، الجميع فى حالة وحدة وتكاتف وسعداء بالتواجد فى مثل هذا العمل، روح وأجواء من الجد والعمل والمرح والكواليس الضاحكة الممتعة، أساتذة فى الالتزام والاحترام، وروح فى منتهي الود تربطنا جميعاً".

شارك فى مسلسل "العتاولة" مجموعة كبيرة من النجوم المسلسل بطولة أحمد السقا، طارق لطفي، ميمي جمال، باسم سمرة، زينة، محمد التاجي، فريدة سيف النصر، زينب العبد، محمد نجاتي، مصطفي أبو سريع، صلاح عبدالله، والإخراج أحمد خالد موسي.