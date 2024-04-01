المؤبد لمتهم قتل شابا انتقاما منه في القاهرة

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة متهم بالسجن المؤبد بتهمة قتل شاب انتقاما منه بمنطقة الأزبكية .



وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة تلقت بلاغا بوصول المجني عليه جثة هامدة إثر طعنة في جسده تسببت في توقف عضلة القلب والوفاه وبانتقال قوات الأمن لمحل البلاغ وعمل للتحريات اللأزمة وجمع المعلومات تم التوصل إلي المتهم وبأعداد الأكمنة اللأزمة تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة ضبط عاطل له معلوماتك جنائية واعترف بقتل المجني عليه جاره لخلافات بينهما حيث قام المجني عليه بصفعه علي وجهه قرر الانتقام منه وقتله في الحال وارشد عن السلاح المستخدم في الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .