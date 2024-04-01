الاحتلال يهاجم 10 أهداف لحزب الله جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال عن مهاجمة 10 أهداف لحزب الله في بلدة راشيا الفخار جنوبي لبنان، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على ناشط بارز في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني.

يذكر أن حزب الله اللبناني، أعلن بالأمس، استشهاد القيادي في قوة الرضوان إسماعيل الزين من بلدة قبريخا جنوب لبنان في قصف للاحتلال الإسرائيلي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء من مدينة الخليل وبلدة صوريف جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعدد من الآليات العسكرية أحياء رأس الجورة، ودائرة السير، والحاووز وغيرها في مدينة الخليل، وسيّرت آليات عسكرية على الطرق الرئيسية، وفي محيط منازل الفلسطينيين ومحالهم التجارية.