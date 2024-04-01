ads
الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

الاحتلال يهاجم 10 أهداف لحزب الله جنوب لبنان

صواريخ إسرائيلية
صواريخ إسرائيلية على اهداف لحزب الله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن جيش الاحتلال عن مهاجمة 10 أهداف لحزب الله في بلدة راشيا الفخار جنوبي لبنان، وذلك في نبأ عاجل عبر قناة القاهرة الإخبارية.

وزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي القضاء على ناشط بارز في وحدة الصواريخ المضادة للدروع في قوة الرضوان التابعة لحزب الله اللبناني.

يذكر أن حزب الله اللبناني، أعلن بالأمس، استشهاد القيادي في قوة الرضوان إسماعيل الزين من بلدة قبريخا جنوب لبنان في قصف للاحتلال الإسرائيلي.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدة أحياء من مدينة الخليل وبلدة صوريف جنوب الضفة الغربية المحتلة، بعدد من الآليات العسكرية أحياء رأس الجورة، ودائرة السير، والحاووز وغيرها في مدينة الخليل، وسيّرت آليات عسكرية على الطرق الرئيسية، وفي محيط منازل الفلسطينيين ومحالهم التجارية.

جيش الاحتلال لبنان قناة القاهرة الإخبارية مدينة الخليل الضفة الغربية