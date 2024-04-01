أرباح "التجاري وفا بنك" تتجاوز الـ2 مليار جنيه خلال عام 2023

أعلن التجاري وفا بنك ايجيبت، ارتفاع صافي أرباحه لتسجل 2.005 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023 مقابل 1.038 مليار فى عام 2022، بزيادة قدرها 967 مليون جنيه وبنسبة نمو 93.2%.

وتؤكد النتائج الإيجابية للبنك كفاءة السياسات والإجراءات التنفيذية والتي ساهمت في تطوير أعمال التجاري وفا بنك إيجيبت وتخطى الأزمات العالمية، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 88.7 مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ 61.7 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2022 بزيادة قدرها 27 مليار جنيه مصري أو ما يعادل 43.7%.

وفي ظل استمرار السياسات الداعمة لنمو الاقتصاد القومي، حقق البنك طفرة كبيرة في القروض حيث زادت حجم محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية لتصل إلى 44 مليار جنيه مصري في نهاية 2023 مقارنة بـ32.2 مليار جنيه مصري بنهاية العام الماضي مسجلةً بذلك زيادة قدرها 11.8 مليار جنيه مصري بنسبة نمو 36.6%.

وحقق البنك معدل عالي بالنسبة للودائع لتصل الزيادة إلى 45.5% عن الفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023 مقارنة بنهاية العام الماضي، حيث بلغ إجمالي الودائع في نهاية ديسمبر 2023 مبلغ 76.4 مليار جنيه مصري مقارنة بمبلغ 52.5 مليار جنيه مصري بنهاية العام السابق بزيادة قدرها 23.9 مليار جنيه مصري. وقد تركزت بشكل أساسي في زيادة أرصدة ودائع تحت الطلب والودائع جنبًا إلى جنب مع الحفاظ على هيكل الميزانية المرن للبنك والذي يعد ضروريًا لاستيعاب تقلبات أسعار الفائدة مما أدى إلى تحسن ملموس في إدارة السيولة.

ومع زيادة المركز المالي، استمر التجاري وفا بنك إيجيبت في نموه الملحوظ في صافي أرباحه حيث حقق 2.005 مليار جنيه مصري في ديسمبر 2023 مقارنة بـ1.038 مليار جنيه مصري عن السنة المالية 2022، بزيادة قدرها 967 مليون جنيه وبنسبة نمو 93.2%.

حقق صافي النمو في الدخل من العائد نسبة قدرها 62% حيث بلغت 4.2 مليار جنيه مصري في 2023 مقابل 2.6 مليار جنيه مصري عن عام 2022، مع زيادة في صافي الأتعاب والعمولات والتي بلغت 831 مليون جنيه مصري في عام 2023 مقابل 493.7 مليون جنيه مصري في 2022 بنسبة نمو 68 %، وقد بلغ صافي دخل المتاجرة 237.6 مليون جنيه مصري في 2023 مقابل 171 مليون جنيه مصري في 2022 بنسبة نمو 39%.