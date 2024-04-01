التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه في حادث بالشرقية

قررت نيابة الإبراهيمية اليوم التصريح بدفن جثة طفل لقي مصرعه إثر تعرضه لحادث صدمته سيارة بناحية كوبري المرور بقرية شرقية مباشر وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى الإبراهيمية المركزى.

وكان اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، قد تلقي اخطارا من مأمور مركز شرطة الإبراهيمية يفيد بورود إشارة من المستشفى المركزي بوصول الطفل "ياسين علاء" 3 أعوام مقيم بقرية شرقية مباشر بمركز الإبراهيمية جثة هامدة، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتى بالمستشفى والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتبين من التحريات الأولية حدوث إصابة الطفل التي أودت بحياته إثر تعرضه لحادث صدمته سيارة بناحية كوبري المرور بالقرية وبالعرض على النيابة العامة صرحت بالدفن عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية اللازمة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها وكيفية حدوثها.