في جولة ميدانية.. رئيس مياه دمياط يتفقد مراكز الصيانة

تفقد اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي في دمياط محطة مياه السرو للوقوف على ماتم انجازه من اعمال الصيانة الشاملة لوحدة قها ودخولها الخدمة بكفاءة عالية.

كما تفقد شاهين محطة مياه المياسرة بعد عمل تأهيل لمنظومة الشبه بالكامل والانتهاء من أعمال صيانة سقف الخزان بالمحطة وأشاد بالجهد المبذول من فريق العمل بالمحطات.

انتهت الجولة بتفقد مشروع إنشاء محطة صرف صحي بعزبة خميس والممولة من un habitat و زيارة مركز الصيانة و الفرع التجارى بكفر العرب لمتابعة انتظام سير الاعمال.

تابع اللواء مهندس أحمد ماهر شاهين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب في دمياط و العميد مهندس محمد جلال رئيس قطاع المشروعات بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى،نسب تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»بمركز كفر سعد بمحافظة دمياط، حيث اجتمع مع اللواء وائل سليمان رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع ،مقاول مصنع صقر لمتابعة آخر موقف تنفيذى لعدد ٣ روافع صرف صحى بقرى مركز كفر سعد " الدهايمة و النواورة والتوفيقية "

تلى ذلك اجتماع مع شركة الانتاج الحربى المشروعات " المقاول للرئيسى لمشروعات حياة كريمة بحضور العميد محمد شعبان قطاع المشروعات بالانتاج الحربى لمتابعة اخر المستجدات التنفيذية لعدد ٤ محطات مياه ، والشبكات الناقلة والداخلية لمياه الشرب لعدد ٢٨ قرية وشبكات إنحدار وروافع الصرف الصحى لعدد ١٣ قرية .

وتناول الاجتماع آخر التطورات واستعراض الموقف التنفيذي ومعدلات الأداء ومدى الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة الأعمال لما تمثله تلك المبادرة الرئاسية من قيمة كبيرة تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين وإيصال الخدمات الأساسية من مياه شرب وصرف صحي آمن لجميع قرى الجمهورية.

