قصور الثقافة تعلن نتيجة مسابقة "فن بلدي"

أعلنت الإدارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة العامة لقصور الثقافة نتيجة مسابقة " فن بلدي" التي نظمتها الهيئة بهدف تطوير فرق الفنون الشعبية

وجاءت نتيجة المسابقة كالتالي في المركز الأول فرقة بورسعيد للإنشاد الديني بالعمل الجماعي بنسبة 100% وللعمل الفردي بنسبة 95% .

وفي المركز الثاني فرقة البحيرة للإنشاد الديني بالعمل الجماعي بنسبة 87% وللعمل الفردي بنسبة 95% .

وفي المركز الثالث فرقة الشرقية للإنشاد الديني بالعمل الجماعي بنسبة 71% وللعمل الفردي بنسبة 85% .

وفي المركز الرابع فرقة السباعية للإنشاد الديني بالعمل الجماعي بنسبة 67% وللعمل الفردي بنسبة 80% ، فرقة قنا للإنشاد الديني بالعمل الجماعي بنسبة 67% وللعمل الفردي بنسبة 71% ، فرقة الفيوم للإنشاد الديني بالعمل الجماعي بنسبة 67% وللعمل الفردي بنسبة 60% .

اما بالنسبة الفرق الفنية من المركز الخامس إلى المركز السابع فهم فرقة تمي الامديد للإنشاد الديني بالعمل الجماعي بنسبة 57% وللعمل الفردي بنسبة 60%، فرقة بنها للإنشاد الديني بالعمل الجماعي بنسبة 53% وللعمل الفردي بنسبة 75% ، فرقة سوهاج للإنشاد الديني بالعمل الجماعي بنسبة 50% وللعمل الفردي بنسبة 68% .

وبالنسبة الفرق التي يتم تجميدها فهم فرقة قاطية للإنشاد الديني بالعمل الجماعي بنسبة 38% وللعمل الفردي بنسبة 30% ، فرقة التل الكبير للإنشاد الديني بالعمل الجماعي بنسبة 33% وللعمل الفردي بنسبة 42% .

وكانت الهيئة العامة لقصور الثقافة قد أعلنت عن هذه المسابقة بهدف النهوض بمستوى فرق الفنون الشعبية التابعة للهيئة، ودعمها بتذليل العقبات الفنية والإدارية كافة، بالإضافة إلى تفجير الطاقات الإبداعية للأعضاء والمدربين من خلال إيجاد روح المنافسة بين الفرق المشاركة.