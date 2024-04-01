المرصد الأورومتوسطي: لا مبرر للجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي

قال مدير المكتب الإقليمي للمرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان محمد المغبط، إن العملية العسكرية الإسرائيلية في مجمع الشفاء الطبي تخالف أدنى قواعد القانون الدولي الإنساني التي على إسرائيل الالتزام بها.



وأضاف المغبط، خلال تصريحات لقناة "القاهرة الإخبارية" اليوم الاثنين، أنه لا مبرر للجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين في مجمع الشفاء الطبي، كما أن الاحتلال الإسرائيلي لم يقدم أي دليل على استخدام الفصائل الفلسطينية مجمع الشفاء ساحة للقتال.



وأكد أن كل ذلك يعد دليلا على وجود النية لدى إسرائيل في ارتكاب إبادة جماعية بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وتابع أننا وثقنا قتل 13 طفلا على الأقل من قبل الجيش الإسرائيلي، علاوة على وجود اعتقالات تعسفية للأسرى للفلسطينيين في محيط المستشفى، وكذا نهب آلاف الدولارات من المنازل الموجودة.

وأشار إلى أكثر من 300 شهيد حصيلة أولية لضحايا القصف الإسرائيلي على مجمع الشفاء، مؤكدا في الوقت نفسه أن إسرائيل لم تخضع لأي مساءلة أو محاسبة وتتمتع بحصانة من قبل شركائها في المجتمع الدولي، ويجب أن يكون هناك اهتمام أكبر للتحقيق في الأوضاع بقطاع غزة منذ أحداث 7 أكتوبر.