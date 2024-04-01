حقيقة انتقال محمد صلاح إلى الدوري السعودي

الإثنين 01/أبريل/2024 - 10:42 ص

أكدت تقارير صحفية، خلال الساعات الماضية، اقتراب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي من الدوري السعودي، خلال الموسم المقبل.

وكشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية، تحرك ليفربول في التعاقد مع بديل محمد صلاح، الذي أنهى اتفاقه بشكل مبدئي للانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، مؤكدة أن مواطنه عمر مرموش، مهاجم نادي آينتراخت فرانكفورت الألماني أحد أهداف الفريق الإنجليزي لتعويض صلاح.

وأكد رودي جالتييه، الصحفي الإيطالي أن اتحاد جدة يواصل الضغط على اللاعب المصري من أجل الحصول على موافقته للانضمام إلى دوري روشن السعودي.

وكان تلقى عرضا بقيمة 150 مليون جنيه استرليني من نادي الاتحاد السعودي في الصيف الماضي.