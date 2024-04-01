قوات الاحتلال تحرق منازل الأهالي في محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، اليوم الإثنين، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي قامت بإشعال النار في منازل الأهالي قبل انسحابها من محيط مجمع الشفاء الطبي بمدينة غزة.

وتم إجلاء عشرات المصابين الفلسطينيين من محيط مجمع الشفاء الطبي إلى المستشفى المعمداني بمدينة غزة، وقالت مصادر طبية فلسطينية، أن هناك مئات الجثث لشهداء في مجمع الشفاء وبالشوارع والطرق المحيطة به غرب غزة.

كما أفادت مصادر طبية فلسطينية، أن الاحتلال قام بإحراق مباني مجمع الشفاء ونتج عن ذلك خروج مباني المجمع الطبي بالكامل عن الخدمة، كما أوضحت أن حجم الدمار بالمجمع والمباني المحيطة كبير جدًا.

وأكد شهود عيان في محيط مجمع الشفاء الطبي، أن الاحتلال الإسرائيلي ترك خرابًا واسعًا في مجمع الشفاء الطبي ودمارًا هائلًا في محيطه.