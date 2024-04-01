بالصور.. الكنيسة الإنجيلية ببورسعيد تحتضن "مطبخ المصرية" لإفطار المسلمين في رمضان

احتضنت الكنيسة الإنجيلية بمحافظة بورسعيد، مبادرة "مطبخ المصرية" لإفطار المسلمين في رمضان، في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية الذي ينفذه المجلس القومي للمرأة فرع بورسعيد لتجهيز 260 وجبة إفطار يوميا.

وتلقت السيدات تدريبا على يد أحد الطهاة الماهرين بالمحافظة للتعرف على طرق التخطيط وإعداد وتجهيز الأغذية للولائم الكبرى والوجبات الجاهزة، وطرق حساب الكميات الاقتصادية والالتزام بمعايير جودة الغذاء والتخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.



أشارت نجلاء ادوار، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، إلى أن القائمين على كنيسة الإنجيلية رحبوا باحتضان مطبخ الست المصرية الذى يقوم بتنفيذه المجلس القومى للمرأة، وبدأت بالفعل عملية تدريب الفتيات داخل الكنيسة على طهي الطعام وإعداد 260 وجبة إفطار يوميا، يجرى توزيعهم على الأسر الأكثر احتياجا بجميع أحياء بورسعيد ومناطق غرب وجنوب المحافظة.

يشار إلى أن "مطبخ المصرية" ينفذه المجلس في جميع محافظات الجمهورية وتعد مبادرة مجتمعية ذو بعد تنموي مستدام يقوم على توفير فرص تدريب وإنتاج حرفي للسيدات بإستغلال مهاراتهن الخاصة بالطبخ واعداد الوجبات ليصبحن طاهيات محترفات، بالإضافة إلى تقديم خدمة إطعام الأسر الأكثر احتياجا كأحد مخرجات هذا التدريب.

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