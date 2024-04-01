مصرع شخص علي يد آخر بمنطقة العجيزي بطنطا

شهدت منطقة العجيزي بمدينة طنطا قبل قليل مصرع شخص على يد آخر ولفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله للمستشفى.

تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية اخطارا من إدارة شرطة النجدة للعميد محمد السنوسي مأمور قسم أول طنطا يفيد بمصرع شخص بمنطقة العجيزي دائرة القسم بعد قيام أحد الأشخاص بالتعدي عليه بضربه في الجبهة أعلى العين.

علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية لمكان الواقعة برئاسة الرائد أحمد الكفراوي رئيس مباحث قسم أول طنطا وكشفت التحريات أن الجثه لشخص يدعي "أحمد. ا. ا.ال " 62 سنه مقيم منطقة العجيزي دائرة القسم وتم نقله الي مشرحة المستشفى العام بطنطا.

حرر محضر بالواقعة وجاري ضبط المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.