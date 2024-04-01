أسماء العسال عن أغنية "حزن وسع المدى": نأمل في توعية الجمهور بقضية فلسطين



أعربت المطربة أسماء العسال، عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في أغنية "حزن وسع المدى" لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أنها تأمل بأن تساهم الأغنية في تحقيق تغيير إيجابي وتوعية الجمهور بقضية فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني.



وأعربت “العسال”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، عن أملها في أن تؤثر الأغنية على القلوب والعقول وتدفع الناس إلى التحرك والتوحد من أجل إنهاء الظلم والاحتلال الذي يعاني منه الأشقاء في فلسطين الحبيبة، مؤكدة أن الأغنية تُعبر عن الرغبة في رؤية العدل والسلام يسودان فلسطين، مشيرة إلى أن الأغنية تمتاز بكلماتها المؤثرة واللحن القوي، وتحمل رسالة قوية تدعو إلى وحدة الأمة العربية وضرورة العمل المشترك لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية.



وأوضحت أن الأغنية تتزامن مع احتفالات يوم الأرض للشعب الفلسطيني والذي يتم الاحتفال به في مثل هذا الوقت كل عام، حيث نظم الآلاف من الفلسطينيين مسيرات حاشدة في رام الله والضفة الغربية للاحتفال بهذا اليوم.