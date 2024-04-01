ads
الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

فضائيات

أسماء العسال عن أغنية "حزن وسع المدى": نأمل في توعية الجمهور بقضية فلسطين

المطربة أسماء العسال
المطربة أسماء العسال
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news


أعربت المطربة أسماء العسال، عن سعادتها وفخرها بالمشاركة في أغنية "حزن وسع المدى" لدعم القضية الفلسطينية، مؤكدة أنها تأمل بأن تساهم الأغنية في تحقيق تغيير إيجابي وتوعية الجمهور بقضية فلسطين ومعاناة الشعب الفلسطيني.

وأعربت “العسال”، في مداخلة هاتفية عبر فضائية “صدى البلد”، عن أملها في أن تؤثر الأغنية على القلوب والعقول وتدفع الناس إلى التحرك والتوحد من أجل إنهاء الظلم والاحتلال الذي يعاني منه الأشقاء في فلسطين الحبيبة، مؤكدة أن الأغنية تُعبر عن الرغبة في رؤية العدل والسلام  يسودان فلسطين، مشيرة إلى أن الأغنية تمتاز بكلماتها المؤثرة واللحن القوي، وتحمل رسالة قوية تدعو إلى وحدة الأمة العربية وضرورة العمل المشترك لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية.

وأوضحت أن الأغنية تتزامن مع احتفالات يوم الأرض للشعب الفلسطيني والذي يتم الاحتفال به في مثل هذا الوقت كل عام، حيث نظم الآلاف من الفلسطينيين مسيرات حاشدة في رام الله والضفة الغربية للاحتفال بهذا اليوم.

المطربة أسماء العسال القضية الفلسطينية احتفالات يوم الأرض للشعب الفلسطيني