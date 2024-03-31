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الإثنين 01 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

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الداخلية تضبط قضية غسيل أموال جديدة بقيمة 200 مليون جنيه

صوره ارشيفية
صوره ارشيفية
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 تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (5 عناصر جنائية – مقيمين بمحافظة الأسكندرية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار والترويج للمواد المخدرة".

وأضافت الداخلية أن المتهمين حاولوا إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الأنشطة التجارية – شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات)، وقدرت تلك الممتلكات بـ (200 مليون جنيه تقريباً).
 

بغسـل 200 مليون جنيه الاتجار أجهزة وزارة الداخلية ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية الإسكندرية