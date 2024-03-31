شوقي علام لـ"الضفة الأخرى": دار الإفتاء أخذت على عاتقها نشر ثقافة السلم وتحقيق الاستقرار

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن دار الافتاء أخذت على عاتقها نشر ثقافة السلم وتحقيق الاستقرار في المجتمع، مشيرًا إلى أن هناك تحديدا لمفهوم الشريعة وحدود هذا المفهوم وكيف يعمل هذا المفهوم في أرض الواقع.

وأضاف "علام"، خلال حواره مع الإعلامية داليا عبد الرحيم، ببرنامج "الضفة الأخرى"، المذاع على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن مفهوم الشريعة هو جملة الأحكام التي شرعها الله عز وجل، وبَلغها إلى الرسل، لكي يقوموا بإبلاغها للناس.

ولفت إلى أن النص الشريف للقرآن الكريم نزل باللغة العربية، ولكي نفهم هذا النص من الضروري فهم اللغة العربية، والإلمام بعلم أصول الفقه، وفهم الأهداف التي جاءت من أجلها الشريعة.