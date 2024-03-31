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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة لايت

أدعية للمسلمون والصائمين في العشر الأواخر من رمضان

العشر الأواخر
العشر الأواخر
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ينتظر المسلمون والصائمون في جميع انحاء العالم شهر رمضان كل عام من اجل فضائل هذا الشهر العظيم من صيام وصلاة ودعاء والتقرب الى الله حيث يتقبل الله الدعاء ويغفر الذنوب ويضاعف الحسنات، وفي هذا الشهر الفضيل تأتي اخر ١٠ ايام فيه ينتظرها المسلمون بشدة لأن ليلة القدر تأتي في احد ايام تلك الليالي و"ليلة القدر خير من الف شهر" هي ليلة من اقامها ضمن قبول الدعاء وتحقيق الامنيات وفاز بفضلها العظيم.

وبدأت الليالي العشر في هذا الشهر الفضيل أمس ويكثر في تلك الليالي العشر في اخر شهر رمضان الدعاء من المسلمين والصائمين لفضل تلك الايام العظيم وتبرز "البوابة نيوز" بعض الادعية التي يمكن الدعاء بها في العشر الأواخر:

 

-اللهم احسن ختامنا واهدنا وتقبل منا صالح الاعمال.

-اللهم بلغنا ليلة القدر واغفر لنا واعفو عنا وارحمنا.

-اللهم ثبتني على دين الاسلام واهدني واصلح لي ديني وشأني.

-اللهم استرنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك اللهم احسن وقوفنا بين يديك ولا تخزنا يوم العرض عليك.

-اللهم اغفر ذنوبنا اللهم ضاعف حسناتنا.

-اللهم ارزقنا في الصحة والمال وافتح لنا الابواب المغلقة.

-اللهم ادخلنا الجنة بدون حساب او سابق عذاب.

-اللهم ارزقنا فضل شهر رمضان وفضل العشر الاواخر وليلة القدر.

-اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعفو عني.

-اللهم اعوذ بك من فتنة النار وعذاب النار، وفتنة القبر وعذاب القبر، ومن شر فتنة الغني ومن شر الفقر واعوذ بك من شر فتنة المسيحالدجال.

-يمكن الدعاء بكل شيء يتمناه الشخص سواء في دينه وفي دنياه وفي اخرته ولعائلته واولاده وكل ما داخل القلب الى الله مباشرة اثناءالصيام والصلاة والعبادة والاستغفار.

المسلمون والصائمون ليلة القدر العشر الاواخر