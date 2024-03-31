فضائل العشر الأواخر في رمضان.. يجب اغتنامها

ينتظر المسلمون والصائمون في جميع انحاء العالم شهر رمضان كل عام من اجل فضائل هذا الشهر العظيم من صيام وصلاة ودعاء والتقرب الى الله حيث يتقبل الله الدعاء ويغفر الذنوب ويضاعف الحسنات، وفي هذا الشهر الفضيل تأتي اخر ١٠ ايام فيه ينتظرها المسلمون بشدة لأن ليلة القدر تأتي في احد ايام تلك الليالي و"ليلة القدر خير من الف شهر" هي ليلة من اقامها ضمن قبول الدعاء وتحقيق الامنيات وفاز بفضلها العظيم.

وبدأ الليالي العشر في هذا الشهر الفضيل أمس ويمكن أن تأتي الليلة التي ينتظرها المسلمين في اي يوم لذلك يؤكد العلماء على فضل تلك الليالي العشر في اخر شهر رمضان وتبرز "البوابة نيوز" فضائل العشر الأواخر:



-ليلة القدر:

تأتي الليلة التي تحدث فيها المعجزات في العشر الأواخر وهي ليلة تعادل الف شهر من العبادة وفرصة عظيمة لطلب المغفرة والرحمة والدعاءبكل الامنيات.



-مضاعفة الاجر:

في الليالي العشر الأواخر من رمضان يتضاعف الاجر للاعمال الصالحة.



-الاعمال الصالحة:

يسعى المسلمون الذين لم يكثروا من العبادات في العشرين يوم الاولى من الشهر الكريم تعويض كل العبادات والتقرب الى الله بالذكروالقرآن والصلاة والصدقات في هذه الايام العشر الاخيرة.

العتق من النار:

شهر رمضان من اوله لاخره شهر رحمة ومغفرة وعتق من النار ولكن العشرة الاواخر من الشهر يمكن اغتنامها للحصول على كل فضائلشهر رمضان بالتوبة والاستغفار والأعمال الصالحة.

-الخير والبركات والصدقة:

في هذا الشهر تكثر النعم والرحمة ويشعر الغني بالفقير وتكثر الصدقات من المسلمين على المحتاجين.