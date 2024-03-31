ads
الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة القبطية

راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة يحتفل بقداس الفصح

ارشيف
ارشيف
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

احتفل راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم بقداس الفصح منتصف الليل الأحد 31 مارس 2024 في كنيسة مار تقلا - جل الديب.

عاونه النائب العام المونسنيور شربل غصوب وخادم الرعيّة الخوري فالنتينو دا سيلفا الغول وقداس الفصح صباح يوم الأحد في كاتدرائيّة القيامة – الربوة، قرنة شهوان. عاونه عميد الكاتدرائية المونسنيور إيلي صفير إلى جانب لفيف من الكهنة وحضور المؤمنين.
 في عظته دعا  المؤمنين للتمثّل بخبرة المريمات وخبرة تلميذي عماوس، وخبرتنا. نشعر أنّ الحجر على باب قلوبنا نتيجة الخوف، المرض، والحرب

 ولكن عندما وصلت المريمات إلى القبر وجدنَ الحجر مدحرج. نحن كمؤمنين حقيقيين الحجر بالنسبة لنا غير موجود.
تابع : "دعونا لا ندخل في لعبة الخوف واليأس والقلق من الغد، لا يجب أن ننسى أنّ يسوع المسيح هو رجاؤنا وعلينا أن نترفّع عن الأهداف الماديّة".
 وختم : "قيامة يسوع من الموت يجب أن تكون شهادتنا وحياتنا أي الصورة التي نريد أن نظهّرها للآخر لأنّ لا خلاص لنا إلا بالعودة إلى قِيَم الحياة الإنجيليّة".

أقباط أقباط الإرثوذكس