راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة يحتفل بقداس الفصح

احتفل راعي أبرشيّة أنطلياس المارونيّة المطران أنطوان بو نجم بقداس الفصح منتصف الليل الأحد 31 مارس 2024 في كنيسة مار تقلا - جل الديب.

عاونه النائب العام المونسنيور شربل غصوب وخادم الرعيّة الخوري فالنتينو دا سيلفا الغول وقداس الفصح صباح يوم الأحد في كاتدرائيّة القيامة – الربوة، قرنة شهوان. عاونه عميد الكاتدرائية المونسنيور إيلي صفير إلى جانب لفيف من الكهنة وحضور المؤمنين.

في عظته دعا المؤمنين للتمثّل بخبرة المريمات وخبرة تلميذي عماوس، وخبرتنا. نشعر أنّ الحجر على باب قلوبنا نتيجة الخوف، المرض، والحرب

ولكن عندما وصلت المريمات إلى القبر وجدنَ الحجر مدحرج. نحن كمؤمنين حقيقيين الحجر بالنسبة لنا غير موجود.

تابع : "دعونا لا ندخل في لعبة الخوف واليأس والقلق من الغد، لا يجب أن ننسى أنّ يسوع المسيح هو رجاؤنا وعلينا أن نترفّع عن الأهداف الماديّة".

وختم : "قيامة يسوع من الموت يجب أن تكون شهادتنا وحياتنا أي الصورة التي نريد أن نظهّرها للآخر لأنّ لا خلاص لنا إلا بالعودة إلى قِيَم الحياة الإنجيليّة".