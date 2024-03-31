أحمد عمر هاشم يوضح شروط الاعتكاف وأحكامه.. فيديو

كشف الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، تفاصيل سنة وشروط الاعتكاف.

وقال أحمد عمر هاشم خلال تقديمه برنامج «اقرأ»، والمذاع على قناة صدى البلد، إن الاعتكاف عبادة نورانية روحية تخرج الإنسان من قساوة وضجيج الحياة إلى الراحة النفسية بالخلوة بالله تعالى.

وتابع أحمد عمر هاشم: أركان الاعتكاف هي المكث في المسجد، الشخص الطاهر، النية محلها القلب، مضيفا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على عبادة الاعتكاف وخاصة في العشر الأواخر من رمضان.

واستكمل عمر هاشم قائلا: لا مانع من قطع الاعتكاف بعض الوقت، والنبي صلى الله عليه وسلم كان معتكفا وجاءته السيدة صفية رضي الله عنها، فلما خرجت خرج معها يودعها من أدبه ولطفه مع أمهات المؤمنين.

وأكد عمر هاشم أنه يجوز زيارة المعتكف لمدة قليلة ثم العودة مرة أخرى للاعتكاف، مختتما: اشترط البعض أن يكون المعتكف صائما، لكن يجوز الاعتكاف لغير الصائم أيضا، ويمكن تأدية سنة الاعتكاف بقراءة القرآن والذكر والصلاة والاستغفار، ويجوز الاعتكاف صامتا ماكثا فقط.