حسام موافي يكشف حالات تضخم الغدة الدرقية

علق الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، على سؤال أحد المتابعات بشأن إصابتها بتضخم في الغدة الدرقية وإحداث آلام فيها نتيجة قهر زوجها لها.



وقال حسام موافي خلال تقديم برنامج «رب زدني علما» المذاع على قناة صدى البلد، إن تضخم الغدة له 3 احتمالات، أولهم أن تتضخم وتعمل كما هي، ثانيهم أن تتضخم وتتوقف عن العمل، وآخرهم أن تتضخم وتقل في العمل عن الطبيعي.



ووجه الدكتور حسام موافي؛ رسالة إلى السيدة صاحبة السؤال، قائلاً: «الله يكون في عونك يا ابنتي، الزوجة ليها حق وخاصة لو كانت أم، فالزوجة في الإسلام لديها مكانة عالية جدًا، والرسول أوصانا بذلك».



واستشهد حسام موافي، بحديث عن أبي هريرة عندما جاء رجل إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله، من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أمك، قال: ثم من؟؛ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك.



