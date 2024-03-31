حقيقة إيجابية عينة رمضان صبحي للمنشطات.. مصدر يكشف

كشف مصدر دخل نادي بيراميدز، أنه لا صحة إيجابية عينة رمضان صبحي لاعب الفريق، لتحليل المنشطات، ولكن العينة تالفة.

وقال مصدر في تصريح خاص لـ"البوابة نيوز"، إن عينة رمضان صبحي ليست إيجابية، ولكنها كانت تالفة.



وشدد المصدر، على أن نادي بيراميدز تلقى خطابا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بتلف عينة رمضان صبحي لتحليل المنشطات بعد خلطها بالماء.



وتابع: المنظمة الدولية منحت رمضان صبحي 10 أيام للرد على الخطاب قبل اتخاذ قرار إيقافه.

وعلمت البوابة نيوز، أن العينة تم أخذها من رمضان صبحي، بشكل عشوائي في شهر أغسطس الماضي، خلال التدريبات.

وكان جمال علام رئيس اتحاد الكرة قال في تصريحات إذاعية: تلقينا خطابا من المنظمة الدولية لمكافحة المنشطات، يفيد بإيجابية عينة رمضان صبحي لاعب بيراميدز.



