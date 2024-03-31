الدورى الإنجليزى.. ويلبيك يقود برايتون لمواجهة ليفربول

أعلن روبيرتو دي زيربي المدير الفنى لفريق برايتون، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره ليفربول، المحترف ضمن صفوفه محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، وذلك بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى "البريميرليج".

وجاء تشكيل فريق برايتون كالتالى:

حراسة المرمى: بارت فيربوغين.

خطالدفاع: جويل فالتمان، لويس دينك، يان باول فان هيكي.

خط الوسط: طارق لامبتي، كارلوس باليبا، باسكال غروز، بيرفس إستوبينان، سيمون ادينجرا، جاكوب مودر .

خط الهجوم: داني ويلبيك.

ويحتل فرييق ليفربول وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى بفارق الأهداف عن ارسنال المتصدر ، والذى يستحوز كلاهما على 64 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 42 نقطة.