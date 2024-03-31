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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام برايتون

ليفربول
ليفربول
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أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح لاعب المنتخب الوطنى، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برايتون، بعد قليل على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى "البريميرليج".
وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:
حراسة المرمى: كيليهر.
خط الدفاع: جو جوميز - كونساه - فيرخل فان دايك - برادلي.
خط الوسط: دومنيك سوبوسلاي - واتارا إيندو - أليكسس ماك أليستر.
خط الهجوم: لويس دياز - داروين نونيز - محمد صلاح.
ويحتل فرييق ليفربول وصافة ترتيب الدورى الإنجليزى بفارق الأهداف عن ارسنال المتصدر، والذى يستحوز كلاهما على 64 نقطة، بينما يحتل برايتون المركز التاسع برصيد 42 نقطة.

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