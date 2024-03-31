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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإسبانى.. تشكيل متحفظ لرايو فاليكانو أمام سيلتا فيجو

رايو فاليكانو
رايو فاليكانو
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أعلن إنييجو بيريز المدير الفنى لفريق رايو فاليكانو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سيلتا فيجو، وذلك بعد قليل على ملعب " بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليحا".
 

وجاء تشكيل فريق رايو فاليكانو كالتالى:
حراسة المرمى: ستول ديميتريفسكي.
 

خط الدفاع: إيفان باليو، عبدول مومن سليمان، باتي سيس، بيب تشافاريا.
 

خط الوسط: اوناي لوبيز، أوسكار فالينتين، خورخي دي فروتوس، إسحاق بالازون، الفارو غارسيا.
خط الهجوم: سيرجيو كاميلو.
 

ويحتل فريق سيلتا فيجو المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق رايو فاليكانو المركز الـ 16 برصيد 29 نقطة.

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