الدورى الإسبانى.. تشكيل متحفظ لرايو فاليكانو أمام سيلتا فيجو

أعلن إنييجو بيريز المدير الفنى لفريق رايو فاليكانو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره سيلتا فيجو، وذلك بعد قليل على ملعب " بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليحا".



وجاء تشكيل فريق رايو فاليكانو كالتالى:

حراسة المرمى: ستول ديميتريفسكي.



خط الدفاع: إيفان باليو، عبدول مومن سليمان، باتي سيس، بيب تشافاريا.



خط الوسط: اوناي لوبيز، أوسكار فالينتين، خورخي دي فروتوس، إسحاق بالازون، الفارو غارسيا.

خط الهجوم: سيرجيو كاميلو.



ويحتل فريق سيلتا فيجو المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق رايو فاليكانو المركز الـ 16 برصيد 29 نقطة.