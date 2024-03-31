ads
الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

الدورى الإسباني.. لارسن يقود سيلتا فيجو أمام رايو فاليكانو

سيلتا فيجو
سيلتا فيجو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلن كلاوديو خيرالديز المدير الفنى لفريق سيلتا فيجو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره رايو فاليكانو، وذلك بعد قليل على ملعب " بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليحا".
 

جاء تشكيل فريق سيلتا فيجو كالتالى:
حراسة المرمى: فيسنتي غوايتا باناديرو.
خط الدفاع: اوسكار مينغويزا، كارل ستارفيلت، كارلوس دومينغيز.
 

خط الوسط: هوغو الفاريز، هوغو سوتيلو، فران بيلتران، مانويل سانشيز، اياغو اسباس، جوناثان بامبا.

خط الهجوم: يورغن ستراند لارسن.
 

ويحتل فريق سيلتا فيجو المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق رايو فاليكانو المركز الـ 16 برصيد 29 نقطة.

سيلتا فيجو رايو فاليكانو الدوري الإسباني تشكيل فريق سيلتا فيجو