الدورى الإسباني.. لارسن يقود سيلتا فيجو أمام رايو فاليكانو

أعلن كلاوديو خيرالديز المدير الفنى لفريق سيلتا فيجو، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره رايو فاليكانو، وذلك بعد قليل على ملعب " بالايدوس"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدورى الإسبانى "الليحا".



جاء تشكيل فريق سيلتا فيجو كالتالى:

حراسة المرمى: فيسنتي غوايتا باناديرو.

خط الدفاع: اوسكار مينغويزا، كارل ستارفيلت، كارلوس دومينغيز.



خط الوسط: هوغو الفاريز، هوغو سوتيلو، فران بيلتران، مانويل سانشيز، اياغو اسباس، جوناثان بامبا.

خط الهجوم: يورغن ستراند لارسن.



ويحتل فريق سيلتا فيجو المركز الـ 17 برصيد 27 نقطة، بينما يحتل فريق رايو فاليكانو المركز الـ 16 برصيد 29 نقطة.