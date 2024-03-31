مجموعة صبور والبنك الأهلي المصري تطلقان شركة مينت الأصول العقارية

أعلنت شركة مينت للأصول العقارية عن انطلاقها رسميًا في السوق المصري. تمثل الشركة ثمرة التعاون بين البنك الأهلي المصري ومجموعة صبور، وتستند لشراكة استراتيجية ممتدة بينهما لأكثر من 30 عامًا متمثله في شركه الاهلي صبور. تتمتع مينت بخبرات قيادية تتيح لها إقامة شراكات استراتيجية لتنمية وتطوير وتعظيم قيمة الاستثمارات والأصول العقارية لصالح مالكي و مستثمري تلك الاصول ، من خلال الإشراف الاستراتيجي على المشروعات بما في ذلك التخطيط المالي، واستشارات المخطط العام ، ووضع الاستراتيجيات التسويقيه و البيعيه وتحسين الأداء الرأسمالي، ورفع قيمة الأصول العقارية وربطها بالأهداف الاستثمارية لمالكي المشروعات، وتنفيذ خطط التطوير الشامل والتسويق والترويج وخطط البيع والتسعير للوصول لأعلى عائد استثماري للمشروعات، بالإضافة لإدارة علاقات العملاء قبل وبعد البيع.





يأتي إطلاق شركة مينت لتلبية احتياجات السوق، في الوقت الذي تشهد فيه مصر توسعًا عمرانيًا سريعًا وتطورات جذرية في البنية التحتية، حيث ساهمت هذه العوامل في زيادة الطلب على حلول مبتكرة للاستثمار العقاري وتنمية الأصول العقارية. صرح المهندس/أحمد صبور، رئيس مجلس إدارة شركة الأهلي صبور على إطلاق الشركة بقوله: "يأتي تأسيس مينت للأصول العقارية كاستجابة للطلب الكبير على مثل هذا النوع من الشركات في السوق المصري، وللتعامل مع التغيرات التي يشهدها المشهد العقاري، كما تمثل مينت أيضًا جزءًا من خطط شركة الاهلي صبور للتوسع في السوق المصري، حيث تمثل تلك الشركة نقلة هامة في الاستثمار العقاري وتعظيم قيمة الأصول العقارية، اعتمادًا على خبراتنا الاستثنائية التي تمتد لأكثر من 30 عاماً، وهو ما سيتيح لشركة مينت إجراء تحليلات واقعية دقيقة للسوق، والتغلب على تحديات القطاع العقاري"

تمثل مينت نقلة نوعية لتنمية وتطوير وتعظيم قيمة الأصول العقارية المملوكة للمستثمرين العقاريين طبقًا لأرقى المستويات العالمية في السوق المصري، اعتمادًا على سلسلة من الاستراتيجيات والممارسات المبتكرة وقواعد الحوكمة لتحقيق نمو مستدام طبقًا لأفضل معايير القطاع.



تم إطلاق شركة مينت لوضع معايير جديدة للتميز الاستثماري وتطبيق أفضل الممارسات المهنية تحت قيادة د. تامر عرفان، رئيس مجلس إدارة الشركة، والسيدة/عليا النجدي، الرئيس التنفيذي للشركة. يعلق تامر عرفان، رئيس مجلس إدارة مينت بقوله: "تمتلك شركة الأهلي صبور خبرات عقارية تمتد لأكثر من 30 سنة، بالإضافة لكوننا روادًا لفكرة شركات الأصول العقارية، حيث سبق لنا تطبيق هذا النموذج مع مستثمرين خليجيين قبل 20 عامًا. ولذلك تعتمد استراتيجية مينت للأصول العقارية على فهمنا الشامل للآليات والقوى المؤثرة على السوق، كما تستند للخبرات العريقة للاهلي صبور.

وستعمل مينت على تعزيز الممارسات المسؤولة للاستثمار العقاري في مصر، وتلبية احتياجات السوق الحالية على مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى تكوين محفظة عقارية متميزة سكنية وتجارية تضم المشروعات الجاهزة والمشروعات تحت الإنشاء في السوق المصري وتقديم خدمات متنوعة للعملاء من المستثمرين العقاريين تتضمن خدمات التصميم والتطوير والتسويق و الترويج والبيع والتسعير وغيرها. أما المرحلة الثانية فتتضمن توسيع المحفظة لتضم أصول عقارية متنوعة بما في ذلك أراضي، ومدن ومناطق صناعية. بالإضافة لذلك، ستعمل الشركة على تحديد شكل ومسار السوق في المستقبل من خلال تركيزها على التنمية المستدامة والحوكمة والممارسات المهنية للاستثمار وتطبيق منهج شامل للإشراف على الأصول العقارية وتعظيم أرباحها بصورة مستدامة.



تضيف عليا النجدي، الرئيس التنفيذي للشركة: "نسعى في مينت لرسم مسار جديد لقطاع الأصول العقارية، حيث نركز في تلك المرحلة على إجراء تقييم شامل للسوق، وتحديد الأصول العقارية للمشروعات السكنيه و التجاريه الحالية والتي تتمتع بإمكانات استثنائية، لمساعدتنا على تكوين محفظة استثمارية متنوعة، والنهوض بمعايير السوق من خلال ممارساتنا الاحترافية".



تعتزم الشركة أيضًا المساهمة في دعم عجلة النمو الاقتصادي في مصر، وتقديم فرص عقارية مميزة للمستثمرين، وإعادة تعريف معايير التميز والابتكار في القطاع الذي تعمل فيه. ولذلك تدعو شركه مينت للأصول العقارية كافة المستثمرين العقاريين ليكونوا جزءًا من هذه المسيرة، والاستفادة من خبرات الشركة في خلق مستقبل أكثر ازدهارا واستدامة وابتكارا للاستثمار العقاري في مصر.

حول مينت للأصول العقارية



شركة مينت للاصول العقارية هي شركة لإدارة الأصول العقارية ومقرها الرئيسي في القاهرة. تأسست مينت عام 2024 على يد مجموعة من المستثمرين من القطاعين العام والخاص كاستجابة للآليات المتغيرة في السوق العقاري من خلال تقديم مفاهيم جديدة تتماشى مع التغييرات الديناميكية في القطاع. تهدف مينت لتلبية احتياجات الاستثمار والتنمية من خلال التركيز على إدارة محفظة متنوعة تشمل العقارات السكنية والتجارية والإدارية والصناعية. تتميز العمليات التشغيلية لشركة مينت بالاستدامة والتكامل التكنولوجي وتعزيز قيمة الأصول العقارية لجميع المساهمين والمستثمرين. لمزيد من المعلومات حول مينت ومنهجها الرائد في الاستثمار العقاري، زوروا موقعنا: www.mint.com.