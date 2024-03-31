روسيا تكافح الإرهاب في داغستان وتعتقل 3 أشخاص

نفذت اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في روسيا «عملية لمكافحة الإرهاب» بمنطقة داغستان الجنوبية، واعتقلت 3 أشخاص صباح اليوم الأحد.

وتشهد روسيا حالة تأهب عالية بعد حادث إطلاق النار داخل قاعة للحفلات الموسيقية في موسكو يوم 22 مارس، وهو أعنف هجوم في البلاد منذ 20 عاماً، إذ أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 144 شخصاً.

وقالت اللجنة، اليوم الأحد في بيان لها، إن «الأجهزة الأمنية ألقت القبض على 3 قطاع طرق كانوا يخططون لارتكاب عدد من الجرائم الإرهابية، وخلال تفتيش الأماكن التي اعتُقل المجرمون منها، عثر على أسلحة آلية وذخائر وعبوة ناسفة جاهزة للاستخدام».

وفي وقت سابق، أفادت اللجنة بأن أجهزة الأمن ألقت القبض على المجرمين المشتبه بهم في شقق متفرقة بمناطق سكنية في العاصمة الإقليمية محج قلعة ومدينة كاسبيسك، وهي إحدى كبرى المدن في روسيا الاتحادية.

ولم تكن هناك إصابات أو خسائر بين المدنيين أو قوات الأمن. وأوضحت اللجنة أن العملية لا تزال مستمرة.