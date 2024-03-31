"هآرتس" الإسرائيلية تلمح إلى إلغاء العام الدراسي الجديد

قالت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية أبلغت سلطات شمال إسرائيل باحتمالية عدم بدء العام الدراسي المقبل في مناطقهم.



وأضافت الصحيفة العبرية، أن الحكومة طلبت من رؤساء المناطق شمال إسرائيل بإبقاء الأمر سرًا.



ونقلت الصحيفة، عن قادة المجتمع المحلي في الشمال، قلقهم من تسبب تمديد إخلاء مناطق الشمال في توجيه ضربة لن يتمكن الشمال الإسرائيلي من تحملها.



وأخلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، شمالي إسرائيل منذ أكتوبر الماضي على خلفية تبادل الرشقات الصاروخية بين حزب الله اللبناني وجيش الاحتلال بشكل يومي وتحويل جنوب لبنان وشمال إسرائيل إلى ساحة حرب مرتبطة بغزة.