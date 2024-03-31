"القاهرة الإخبارية": صافرات الإنذار تدوى شمال إسرائيل

أكدت وسائل إعلام إسرائيلية، أن صافرات الإنذار تدوي في مستوطنتي كريات شمونة ومرجليوت شمال إسرائيل، وفقًا لفضائية “القاهرة الإخبارية”.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قد أدانت بأشد العبارات حرب الإبادة التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني لليوم 178 على التوالي، والتي تخلف يوميًا المزيد من الشهداء والاصابات والمفقودين بمن فيهم الأطفال والنساء، وتعمق جراح النزوح المتواصل بحثًا عن مكان آمن في قطاع غزة لا يتوفر، بشكل يترافق مع توسيع مجالات المجاعة والتجويع والتعطيش وانتشار سوء التغذية وقلة الأمن الغذائي وغياب الأدوية والعلاجات خاصة في شمال قطاع غزة.