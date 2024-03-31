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الأحد 31 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الإسماعيلية: إجلاء الأهالي من البيوت الأكثر تضررا بعد سقوط جسر عزبة الكوبانية

سقوط جسر بعزبة الكوبانية
سقوط جسر بعزبة الكوبانية بقرية عين غصين بالاسماعيلية
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قال اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية إنه تم إخراج الأهالي من البيوت الأكثر تضررًا في حادث سقوط جسر بعديه الكرياتين بقريه عين غصين  الذى وقع صباح اليوم.

وأكد محافظ الإسماعيلية  عدم وجود أي خسائر بشرية، مشيرًا إلى انه تم توجيه  مديرية التضامن الاجتماعي بحصر الأسر و أعدادهم وتقديم الدعم الفوري لهم.

وعلى الفور وجَّه بالتعامل الفوري مع الحادث من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، حيث توجهت فِرق الحماية المدنية والإسعاف ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وكذلك أبوصوير وفايد لتقديم الدعم.

وقال بيان رسمي صادر عن المحافظه انه يتم التعامل مع الحادث من خلال معدات الأحياء الثلاثة وكذلك معدات مديرية الطرق والنقل لبدء أعمال الترميم.

كما توجَّه علي الفور المهندس أحمد عصام الدين نائب محافظ الإسماعيلية والقيادات التنفيذية والأمنية ومسئولي الطرق والنقل والري، لموقع الحادث لمتابعته عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.

وقامت مديرية الري بغلق مصدر المياه وتصريفها من الفتحات الجانبية، وتم الدفع ب 20 طن دبش ولودر من مركز ومدينة فايد، وكذلك 5 طن دبش ولودر دعم من مركز ومدينة أبوصوير لمنع وصول المياه لبيوت الأهالي.

وكانت  الشبكة الوطنية صباح اليوم، قد تلقت بلاغاً يفيد سقوط جسر بعزبة الكوبانية بقرية عين غصين التابعة لمركز ومدينة الإسماعيلية.

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خسائر بشرية التضامن الاجتماعي الشبكة الوطنية اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية مديرية التضامن الاجتماعى