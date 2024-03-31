ads
الأحد 31 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

محافظ الغربية يتابع موقف المعدات الهندسية بالحملة الميكانيكية بقطور

جانب من الجولة
جانب من الجولة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، بجولة صباحية بمركز ومدينة قطور لمتابعة موقف المعدات الهندسية بالحملة الميكانيكية في إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة للمحافظ للاهتمام بجميع الخدمات التي تهم المواطن في حياته اليومية، ومراعاة مصالح المواطنين والتأكد من توافر الخدمات المقدمة للمواطنين وجودتها، وكذلك الوقوف على التحديات والمشكلات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لحلها.

وتفقد المحافظ المعدات الهندسية بالحملة الميكانيكية والجراج حيث تابع أداء عمل السيارات، ومعدات النظافة، وشفط مياه الأمطار وتأكد من مدى جاهزية المعدات وصلاحيتها للعمل، والتأكد من أعمال الصيانة الدورية لها.

الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية الميكانيكية شفط مياه الامطار طارق رحمي محافظ الغربية