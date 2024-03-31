يعاني من مرض نفسي.. شاب يُنهي حياته قفزًا من الطابق الخامس في بولاق

شهدت منطقة بولاق الدكرور غرب محافظة الجيزة حادثة مؤلمة، حيث قام شاب في العقد الثالث من عمره بالانتحار بالقفز من الطابق الخامس، بسبب معاناته من مرض نفسي.



تلقى المقدم محمد نجيب رئيس مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بسقوط شخص من علو في دائرة القسم، وبعد التحريات والفحص، تبين أن الشاب "محمود" يبلغ من العمر 23 عامًا، وقد قفز من الطابق الخامس، وعثر عليه متوفيًا وسط بركة من الدماء وآثار كسور، فيما أكد والده أنه كان يعاني من مشاكل نفسية وهلاوس بصرية.

وفي السياق ذاته، نفى والد الشاب وجود أي شبهة جنائية في الحادثة، وأكدت التحقيقات الأولى للمباحث وتقرير مفتش الصحة المبدئي هذا الاتجاه، ونُقل جثمان الشاب إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.