أزمة بين وزير الرياضة ونادي فيوتشر بسبب صور أحمد رفعت

نشبت أزمة كبيرة اليوم السبت بين الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة وإدارة نادي فيوتشر بسبب صور احمد رفعت التي عرضتها إدارة الإعلام بوزارة الشباب للاعب من داخل المستشفي أثناء زيارة وزير الرياضة.

وقال هيثم عرابي المدير التنفيذي لنادي فيوتشر عبر حسابه الشخصي علي فيس بوك يا سيادة الوزير أسرة احمد كانت رافضة أي صور لرفعت حاليا .. والله مينفعش اللي حصل دا .الحاج محمد مصيلحي وكابتن الخطيب في زيارتهم مخدوش مصور معاهم أو حتي كان في أي حد يصور بتلفون وفين في الرعاية الخاصة . احترام مشاعر الناس أهم من اي ترند او صورة . موقف غريب .. قبل كدا شخصية معروفة حاول يدخل لأحمد بمصور وكلنا كنا هناك ورفضنا خاصة اخوات احمد .. أسرة أحمد في حالة سيئة جدا بسبب الصور ..

وكشف مصدر خاص من وزارة الرياضة أن نشر الصور الخاصة باللاعب احمد رفعت من داخل المستشفى من أجل وصول رسالة طمأنة على حالة اللاعب.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لموقع البوابة نيوز إن هذه الصور هي الأولى للاعب منذ إصابته ونقله للمستشفى في الأول من شهر رمضان الكريم ولم تسعي الوزارة لأي تريند كما يردد البعض.

وحرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة علي زيارة اللاعب احمد رفعت لاعب مودرن فيوتشر ،اليوم السبت، بمستشفى وادي النيل بالقبة؛ للاطمئنان على حالته الصحية وذلك برفقة الدكتور حازم خميس رئيس المستشفي.

وخلال الزيارة تبادل الوزير مع اللاعب احمد رفعت الحديث عن تطورات حالته الصحية وكذلك اية متطلبات تتعلق باستكمال رحلة العلاج .

وابدي وزير الشباب والرياضة اطمئنانه بعد محادثته مع احمد رفعت خاصة فى ضوء الرعاية الصحية المتكاملة التي تقدمها مستشفى وادى النيل وتوفير كافة المتطلبات اللازمة لاستكمال علاجه اللاعب.

اطلع الوزير على تفاصيل تطورات الحالة الصحية للاعب أحمد رفعت بعد استقرار حالته، والمرحلة الحالية التى يخضع لها اللاعب من ملاحظة وفحوصات وتحاليل لاستكمال مرحلة العلاج ، وعناية من قِبل الأطقم الطبية بالمستشفى التى توفر كافة الخدمات والمستلزمات والأدوية للاعب.

وأعرب عن خالص تمنياته للاعب أحمد رفعت بالشفاء العاجل ، والخروج من هذه الأزمة الصحية فى أقرب وقت، والعودة مرة أخرى للملاعب بعد تمام الشفاء، مثنياً على دور الأطقم الطبية الذين أشرفوا على الحالة الصحية للاعب منذ دخوله لإحدى المستشفيات بالإسكندرية ومتابعة حالته الصحية منذ اللحظة الأولى حتى استقرار حالته، ونقله إلى مستشفى بالقاهرة لاستكمال العلاج.

ولفت صبحى الى أن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات عقب تعرض اللاعب احمد رفعت لاعب نادى فيوتشر لسقوط مفاجئ داخل الملعب وفقد الوعي، كان فى مقدمتها عقد اجتماع مع اللجنة الطبية العليا للرعاية الطبية للرياضيين بمقر الوزارة لمناقشة الآليات لتجنب الموت المفاجيء وامراض القلب وجميع العوامل التى تمثل خطورة على صحة الرياضيين.

وانتهي الاجتماع إلى توفير اجهزة طبية متطورة فى الملاعب المصرية فى جميع الألعاب، و تدريب الفرق الطبية على استخدامها بالاندية والمنتخبات القومية ، وإدخال نظام التأمين المباشر داخل منظومة الرياضة المصرية، و عقد مؤتمر موسع خلال الفترة المقبلة يضم مجموعة كبيرة من خبراء المجال الطبي والرياضي من أجل توعية الرياضيين بالمخاطر الطبية والصحية التى قد يواجها اللاعبين بالملاعب.