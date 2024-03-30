تونس تدعم فلسطين في الذكرى الـ48 ليوم الأرض

تُحيي تونس، الذكرى الثامنة والأربعين ليوم الأرض، التي تُخلّد بطولات الشّعب الفلسطيني الأبيّ في مواجهة آلة الحرب والبطش الإسرائيلية الغاشمة وسياسات الاحتلال الاستيطانية والتوسعية ومحاولات التهجير وتهويد القدس.



وأكدت تونس أنها تقف قيادة وشعبا، إجلالا وإكبارا لصمود الشعب الفلسطيني الذي يتصدى ببسالة لغطرسة وطُغيان الاحتلال ووحشيّة ترسانته العسكرية التي تقترف كل يوم جرائم ضد الإنسانية وحرب إبادة ممنهجة ومحاولات تنكيل وتهجير، دون أدنى مساءلة أو محاسبة، وذلك في انتهاك صارخ وغير مسبوق لكل المواثيق الدولية والقيم الإنسانية والأخلاقية وفي ظلّ صمتٍ مريبٍ ومُخزٍ للمجتمع الدولي.



وجددت تونس، بهذه المناسبة، دعمها الدائم للشعب الفلسطيني في الذود عن حقه غير القابل للتصرّف والذي لا يسقط بالتقادم، وتؤكّد موقفها الثابت والمناصر للشعب الفلسطيني في نضاله من أجل استعادة حقوقه التاريخية المشروعة كاملة وإقامة دولته المستقلة على كل أرض فلسطين وعاصمتها القدس.