عودة ميليتاو تعزز قائمة ريال مدريد أمام أتلتيك بيلباو

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لفريق ريال مدريد، قائمة لاعبيه لمباراة أتلتيك بيلباو، التي ستقام غدا الأحد على ملعب "سانتياجو برنانيو" ضمن منافسات الجولة 30 من الدوري الإسباني.

يشارك المدافع البرازيلي، إيدير ميليتاو، في المباراة بعد تعافيه من إصابة بالرباط الصليبي، مما يعزز خط دفاع ريال مدريد ويضفي المزيد من القوة على الفريق.

يغيب المهاجم البرازيلي، فينيسيوس جونيور، عن المباراة بسبب تراكم البطاقات الصفراء، ما يشكل ضربة هجومية قوية لريال مدريد.

وجاءت قائمة ريال مدريد لمباراة أتلتيك بيلباو كالتالي:

حراسة المرمى: لونين، كيبا، بينيرو.

خط الدفاع: كارفاخال، ناتشو، لوكاس فاسكيز، فيران جارسيا، إيدير ميليتاو، أنطونيو روديجر، فيرلاند ميندي.

خط الوسط: جود بيلينجهام، توني كروس، لوكا مودريتش، إدواردو كامافينجا، فيدي فالفيردي، تشواميني، داني سيبايوس، أردا جولر.

يتوقع أن تكون مباراة ريال مدريد وأتلتيك بيلباو مثيرة ومنتظرة من قبل عشاق كرة القدم، حيث يسعى ريال مدريد للحفاظ على صدارة الدوري، بينما يريد أتلتيك بيلباو تحقيق فوز يحسن من ترتيبه في جدول الترتيب.