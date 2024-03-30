“تعليم الأقصر” تعلن الفائزين بالمسابقة الفنية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية

فازت رؤى مصطفى محمد الطالبة بمدرسة الأقصر الإعدادية بنات الجديدة، بالمركز الأول للمرحلة الإعدادية بالمسابقة الفنية الرابعة للرسم للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، بينما فاز عمر عبد الرحمن عرفة الطالب بمدرسة اسنا الثانوية بنين بالمركز الأول للمرحلة الثانوية.

يشار إلى أن المسابقة تنظمها اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر برئاسة السفيرة نائلة جبر، ويشرف على تنفيذها توجيه التربية الفنية بإشراف يوسف سمير الموجه العام، بالتنسيق مع إدارة التنمية المستدامة بإدارة منى عبد اللطيف، والتابعة للإدارة العامة للشئون التنفيذية بقيادة هشام عبد الستار، وتحت رعاية الدكتور صبري خالد عثمان وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر،

تهدف المسابقة إلى اختيار أفضل عمل فني يجسد مخاطر الهجرة غير الشرعية، بغرض توعية النشء بهذه المخاطر لإخراج جيل واعٍ يرفض هذا النوع من الهجرة.