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السبت 30 مارس 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

اتحاد الطائرة يحدد موعد نهائي الدوري الممتاز للرجال والسيدات

المهندس ياسر قمر
المهندس ياسر قمر
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حدد الاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر، موعد الدور النهائي لدوري رجال وسيدات الكرة الطائرة للموسم 2023 - 2024 والذي سيقام بنظام البيست أوف 3.

و سيقام نهائي السيدات أيام 2 و4 و6 من أبريل، بينما سيقام نهائي الرجال  أيام 3 و5 و7 من أبريل على صالة الدكتور حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان فريق سيدات الأهلي والزمالك قد حجز مكانه في نهائي دوري سيدات الطائرة، بينما يتنافس على بطاقتي نهائي الرجال كل من الزمالك وسموحة والأهلي وسبورتنج.

و تقام اليوم السبت الجولة الثانية من مواجهات البلاي أوف للدور قبل النهائى من دورى رجال  الكرة الطائرة للموسم المحلى 2023 / 2024.

و يلتقى سموحة مع الزمالك الساعة 11  مساء وسبورتنج مع الأهلى 9  مساءً.

و تمكن الفريق الأول لكرة الطائرة رجال بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 3/1، أمس في أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الممتاز بينما فاز الأهلي على نظيره سبورتنج بنتيجة 3/0.

سموحة سموحة و الأهلي الاتحاد المصري للكرة الطائرة المهندس ياسر قمر