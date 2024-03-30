أمريكا تدين واحدة من أكبر هجمات الروسية الجوية على شبكة الطاقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب

أدانت الولايات المتحدة الأمريكية استمرار الهجمات الروسية على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا، في ضوء واحدة من أكبر هجمات الروسية الجوية على شبكة الطاقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب.

وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي أدريان واتسون، في بيان نشره البيت الأبيض، اليوم السبت: "بين عشية وضحاها، شنت روسيا واحدة من أكبر هجماتها الجوية على شبكة الطاقة في أوكرانيا منذ بدء الحرب، مما أدى إلى حرمان الكثير من الناس في جميع أنحاء البلاد من الحرارة والمياه والكهرباء في الأيام الباردة في أوائل الربيع".

وأكدت: "لمساعدة أوكرانيا على الحماية من هذه الهجمات المستمرة، نحتاج إلى أن يقوم مجلس النواب الأمريكي بتمرير مشروع القانون التكميلي للأمن القومي من الحزبين حتى نتمكن من إرسال المزيد من الدفاعات الجوية إلى أوكرانيا".

واختتمت واتسون البيان بالقول إن: "حاجة أوكرانيا ملحة، ولا نستطيع أن نتحمل المزيد من التأخير".

