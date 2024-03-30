جامعة كفر الشيخ تنظم فعاليات الدراسة الرسمية للقادة الجدد

نظمت الإدارة العامة لرعاية الطلاب - ادارة الجواله والخدمة العامه والمعسكرات بحامعة كفر الشيخ بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، الدراسه الرسمية للقاده الجدد ودراسة مساعد قائد وحده كشفيه الظرا لمساعدي قادة الجواله بجامعة كفر الشيخ، تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور علي صبري أمين عام الجامعة، والدكتور رشدي العدوي منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة، والدكتور صبحي سراج الدين مستشار لجنة الجواله، وتنفيذ ومتابعة إدارة الجوالة والخدمة العامة بالادارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة تحرص على تنفيذ مثل هذه الدراسات لتأهيل أبناء الجامعة ليكونوا قادة وقائدات قادرين علي قيادة المستقبل وتحمل مسئولياتهم إتجاه أنفسهم وذويهم ومجتمعاتهم، مشيرًا الى ان مشاركة الطلاب في أنشطة الجوالة تسهم بشكل إيجابي في إعلاء قيم التطوع والخدمة العامة، ورفع الروح المعنوية للطلاب وتبادل الخبرات وتنمية روح التعاون فيما بينهم، بالإضافة الي صقل مهارات الاعتماد على النفس والقيادة والعمل بروح الفريق، داعيًا الطلاب الي ضرورة التعاون وترسيخ أواصر الإخاء والصداقة فيما بينهم، وخلق التآلف والمحبة بينهم.

ومن جانبه أكد الدكتور محمد عبد العال نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن نشاط الجوالة يعد من أهم الأنشطة الطلابية التى تساعد الطلبة على كيفية التعايش في أي مكان واتخاذ القرارات السليمة، وخدمة الآخرين والتفاني وبناء الوعي القومي والخدمة المجتمعية، والعمل في فريق، متمنيًا التوفيق لعشائر الجواله بالجامعه.

يشار إلى ان فعاليات الدراسه تضمنت، الافتتاح وتحية العلم ومجموعة من الجلسات الكشفية والإرشادية عن تاريخ الحركه وأهميتها ومبادئها واساسياتها والمهارات العملية بها والتخطيط لمخيم الاسعافات الاوليه وتقاليد تحية العلم والدوري وغيرها، وقد اقيمت الدراسه بكلية التمريض ومركز التدريب الكشفي والإرشادي بالجامعه، بحضور الدكتور صباح ابو الفتوح عميد الكلية، وكان من بين هيئة تدريب الدراسة قائد اشرف الابياوي مفوض كبير مفوضي جمعية الفتيان، وقائد سمير خليفه. مفوض تدريب جمعية الكشافه الجويه، وقائد مصطفى حسب الله مفوض تدريب جمعية الكشافه البحريه، وقائده صفوت شلبي مفوض تدريب جمعية المرشدات بكفر الشيخ.